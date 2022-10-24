Выход на мировую экономическую и технологическую арену стран-игроков с крупнейшими экономиками и резервуарами рабочей силы приведёт к вытеснению Запада их всех важнейших производственных отраслей и финансов мировой экономики, и создаст основу для конца его геополитического могущества. Более того, новый технологический и социально-экономический уклад будет в основном не западным, а восточным.

Мир людей без Запада должен иметь всё собственное необходимое для жизни, экономики, техники, культуры; что есть на западе и обходиться без его помощи и влияния. И сверх того — создать совместную полицентричную сверхцивилизацию будущего как результат суммирования всех самостоятельных цивилизаций в некий общий путь, состоящий из десятков дорог отдельных цивилизаций с новой превосходной технологической и социально-экономической парадигмой. Речь не идёт, конечно, об отказе от технических заимствований с Запада, и от сотрудничества с ним. Просто это будет мир, в котором Запад не является ведущей силой. Было ли так в истории раньше? Так было, — и так будет.

Россия, Китай, Индия, страны Среднего и Ближнего Востока, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки должны попробовать жить без Запада — вообще . Создать альтернативный мир без Запада. Совершенно новую архитектуру мира, в котором любая зависимость от Запада будет отсутствовать, а всё необходимое будет дублировать в странах других цивилизаций.



Что не так с Западом? Почему остальным нужно обойтись без него? Запад — это сегодня огромная система эксплуатации, переработки и утилизации человеческого материала, всё больше превращающаяся в антисистему.



Это не просто народы западной цивилизации. Причина — та самая неоколониальная парадигма эксплуатации одного общества другим, одним обществом — многих других, от которой Западу в течении всей своей истории невозможно избиваться, и которая неизбежно приведёт Запад к концу.

Главная проблема Запада не в Закате Европы, всё ещё не состоявшемся, и не в ужасной трансгуманистической мутации (трансгуманизм гораздо опаснее нацизма, это и есть нацизм XXI века, нацизм будущего), не в отказе от традиционного человека, общества и его ценностей.



Запад отравляет миазмами своей цивилизации, мутировавшей по воле глобальной олигархии, весь мир: потребление продуктов его антикультуры и культуронесущих технологий опасно для жизни других обществ, поскольку они разрушают личность и самовоспроизводящуюся общественную структуру, заменяя их уродливыми искусственный мутантами и имитациями видимостей — симулякрами.



Запад — это «западение», — заход культуры и цивилизации за горизонт мировой истории.

Всё это — лишь разного масштаба следствия главного родового порока, родовой травмы, которая преследует его на протяжении всей истории, которую он хочет навязать всему миру, и от которой мировая история должна избавиться.



Избавиться сейчас! Назревающая мировая рецессия, долговой кризис западных стран, геополитические конфликты по линиям Россия — Запад, Китай — Запад, дают такой шанс уже в 2023 году.

Почему-то многие люди считают, что мы должны обеспечивать Запад своей энергией… Пусть он лучше сгорит в молнии этой энергии! Падение Запада будет великим благом для человечества.

Другие общества не идеальны, они в чём-то уступают Западу, но Запад сделал свою главную проблему проблемой для всех них.



Она заложена в его код на ментальном уровне, в сам тип мышления, в сам культ мышления, если хотите. Определённого токсичного самопорождающего и самодостаточного мышления, исходящего из определённой мутировавшей структуры личности в сторону эгоизма и рационализма.

Я имею в виду, как инструментальный технологический рационализм, так и критический рационализм западной культуры, — они оба хуже, оба нам не подходят.



Поэтому необходимо выйти из этой роковой парадигмы западной и европейской политики, мысли и философии.



Конечно, западные люди могут солидарно присоединиться к нам, если смогут или захотят, и сохранить лучшие черты традиционной личности, общества и культуры, обезвредив их от рокового кода «западнизма».

Но вряд ли. Они в клетке огромной системы, всё более напоминающей антисистему. Запад выстроил сверхэлиту (500 семей), — глобальную олигархию, и более массовое сверхобщество в 500 млн. человек (в терминологии А.А. Зиновьева), на котором она «почивает» в качестве опоры верхушки пирамиды.



Сегодня первые осколки этого сверхобщества бегут из России. В России должно быть ликвидировано западное глобальное сверхобщество, его филиалы. Так будет и повсюду, в других странах.

Представители западного сверхобщества в России, рядовые или титулованные, поставлены перед выбором: либо найти своё место в национальной и цивилизационной структуре, либо покинуть Россию навсегда.



Мы не будем о них жалеть, — они пропащие для нас, несмотря на свой профессионализм и интеллект (но, как правило этого нет, а если есть, то их интеллект скорее вреден для России).



Пусть их место займут другие талантливые люди, которые не смогли пробиться через глобалистскую мафию.

Любые обязывающие связи с западным сверхобществом, — отягчающее обстоятельство, за исключением тех, которые полезны для укрепления России.



Если раньше, интеграции в западные структуры и их поддержка, опыт работы, известность в них, подсвечивание от них были условиями успешной карьеры в России, то теперь это повод задуматься о профпригодности данного специалиста, если он не поменял свою жизненную позицию.



Надо разбираться индивидуально, отбирать ценных «единичных» людей, которые вынуждены были на безрыбьи ради хлеба и профреализации трудостраиваваться в западные коллаборации и их партнёров (постепенно из коллаборантов становясь «коллаборационистами»), чтобы не стричь всех под одну гребёнку.



Но если он упорствует в своём коллаборационизме и западнизме, значит, он сделал свой выбор. Индивидуально-цивилизационный подход — основа кадровой революции, ведь кадры решают всё.

«Свалить» глобальную олигархию с её пьедестала, и её опору и щупальца в других цивилизациях, — «сверхобщество», — в свою очередь опирающиеся на весь западный мир, можно лишь избавившись от многоуровневого контроля со стороны Запада, и приведя его на то гораздо более скромное место по уровню влияния и потребления, которое он заслуживает. Запад должен пасть.

Демонтаж неоколониальной системы неизбежен. «Карта бита» — последний козырь глобальной олигархии — трансгуманистического цифрового контроля, вынутая из рукава её шулерами из системы цифры и биг фармы во время пандемии. Но у них есть оружие.

Однако глобальная олигархия постарается спустить на тормозах и переформатировать свою власть в новую матрицу в полицентричном мире.



Нам сложно что-то ей противопоставить, пока мы вынужденно играем по правилам Запада.



Скорее всего ей удастся сохранить свою власть, большую часть её объёма. Однако лекарство против этого есть. Жить без Запада — всему миру. Как будто бы его нет, — он есть в какой-то параллельной реальности.



Власть глобальной элиты будет таять. Создадутся новые центры мира, связанный в координирующую сеть.

Миропорядок Запада, как и институты, наподобие ООН, должны быть разрушены. Падения этого миропорядка, не надо бояться, и на его месте должно появиться новое справедливое мироустройство, — без единого господина, без миропорядка, диктуемого олигархией сверху. Пришёл черёд Карфагена XXI века.

Ненавидим ли мы Запад? Завидуем ли мы ему, его привилегиям? Нет, нам он просто безразличен. Безразличным его ценности, культура, технологии, знания и т.д. Всё это можно найти, воспроизвести, заменить. Нам эти люди безразличны.



Я думаю, Запад безразличен основной массе людей на планете. Западные технологии — общее достояние мира и в праве ими пользоваться и развивать их инженерную традицию, не утраивая из них карго-культа.



В большинстве своём западное наследие, — это принудительная реальность силы, капитала, привычки. Она не вызывает восхищения. Его как бы нет для нас. Это постмодернистский фантом, но фантом действующий, активный и опасный.

Побег мира от Запада может быть сопряжен с потерями для масс западных народов. Есть, конечно, миллионы реальных и интересных западных личностей.



Однако они обретут гораздо больше, самое ценное, — свою традиционную самость, которую у них отнимают.



В формуле «Мир без Запада» речь не идёт о какой-либо неприязни к личностям и народам Запада, или стремлении уничтожить западную цивилизацию, которая сохранится в том или ином виде как значительная часть мира.



Речь идёт об отказе жить по правилам западной системы по всех её неоколониальных проявлениях, ликвидации этой системы в современном виде, и о создании особого мира цивилизаций для них, а не одной западной цивилизации для себя, в её токсичной разновидности.

Россия — европейская страна; говоря шире, — страна индоевропейского человечества, определённого, базового и раннего типа индоевропейского человека; но она изначально не является страной Запада.



Это другая Европа, Восточная Европа, которая противостоит Западу на первичном антропологическом и цивилизационном уровне. Вся Восточная Европа, а не только Русский мир, — тоже не Запад! Она колонизирована Западом и заточена в Евросоюз, — братскую могилу народов Европы.

Россия — это не только особая Европа, но и Евразия. Это симфония разных народов, этнокультурного разнообразия, умножения достояния цивилизаций под одним общим российским знаменателем.



Поэтому мы не боимся потери Запада, его технологии, культуры, мысли и философии. Мы проживём без них, своим умом. Но если у Вас нет своего ума и своего лица, то Вы не увидите ничего, кроме Запада.

К сожалению, наша мысль и поведение часто предопределены Западом, теми рамками и формами культуры, которые сложились как специфически западные явления, например, западной философией, её крупнейшими фигурами, да и просто бытовыми заимствованиями и привычками.



Увы, этим страдают даже мыслители, претендующие на роль лидеров сопротивления западной гегемонии. Отказаться от них и начинать вновь с нуля, как русские философы, это непросто.



Нужна другая, не западная философия и её институты, а также не щупальца этого спрута в России и других странах.

Вся история России и, в какой-то мере Восточной Европы, — попытка выстроить свою, не западную цивилизацию, и свою историю, отталкиваясь от смыслов оси истории, осевого времени и осевого пути, противостоящего линии бесконечного прогресса.

В этом смысл трёх китов России: 1) евразийской империи России в её пяти исторических формах; 2) верности Православию, и особой русской версии Православия как аутентичного Христианства; 3) смысл реального социализма СССР, как пути общего дела.



Мы — другие, и мы — лучше [Что-то автора малость занесло… – Прим. ss69100.]. Как и большинство людей и цивилизаций мира. Мы имеем право на «своё» наследие, своё будущее, на свою историю. Будет ли она удачной? Или Россия сыграет роль жертвы ради мира?

Поворот от Запада на Восток неизбежен. Это поворот мира, а не России от Запада, как хотят представить, не просто поворот СССР в 1920-е годы, навстречу новому Китаю. Это поворот всей суммы человеческих цивилизаций — к себе.

Некоторые эксперты считают, что переход к не-западному миру будет сопряжён с антропологическим переходом, то есть с изменением человеческой личности и общества во всех цивилизациях в направлении большей творческой свободы и целостности я, самоопределения развития сообществ.



Но это не будет мир рационализма, материализма, эгоизма, изоляции, потребления, человека-машины!



Это мир личностей коллективного соборного типа, — способных к добровольному коллективизму сверхличностей, — коллективных личностей, связывающих отдельные личности.



Эта связь не будет носить характер управляющей машины, — сверх компьютера, и не характер древнего традиционного рода.



Это устойчивые сети малых групп и корпорации под управлением государства и разных духовных центров цивилизаций в том духовном облике, в котором они у них сложились.

И вот, — он придёт этот воистину чудный мир! Скоро ли, долго ли, но придёт. Он рождается в муках, и может не быть таким «розово-лампово-мимими-шным», как выражаются напуганные им цивилизационные трансвеститы.



Уже угрожают и мерещатся сполохи ядерного оружия как очистительной грозы над миром, которые пока проходят где-то мимо нас, за горизонтом. Но надо выбирать. С кем Вы? Нам нужно духовно «мобилизоваться», проснуться.

В тектоническую притирку между движущимися континентами истории в качестве «смазки» оказалась втянута Украина, даже не в качестве «серой зоны», а именно смазки. Такова цена её идейно-цивилизационных прозападных иллюзий.



Жертвы исчисляются десятками тысяч, даже согласно официальной статистике, а реально — сотни тысяч. Мы считаем их каждый день, но скоро перестанем. Есть угроза и для России быть «засосанной» в эту воронку.



Нам нужно иметь свой вектор движения и ударную массу, чтобы этого избежать. Совершенно чёткое понимание того, что мы хотим — куда, и зачем?

Уже сегодня ясно, что нам нужен мир без Запада, без его подсказок и указок, его цифровых ошейников.



Но это мир, где Восток и Запад, север и юг будут переплетены, но при этом самостоятельны. Мир, в котором мы не будем игрушкой в руках внешних случайных сил.

Сергей Баранов



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