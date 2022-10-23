Рассматривая целостность мира и сопричастность ей человека, Василий Налимов считал возможным обобщить многообразие опыта восприятия Мира через осознание бессознательного (1). При этом различие такого восприятия различными мыслителями можно описывать, как он полагал, введя представление о многомерности психологического пространства. В. Налимов отметил, что Природа представляет собой проявленность Семантической Вселенной; он допускал возможность, что, говоря метафорически, сознание человека имеет космическую протяжённость. На его взгляд, такая концепция выглядит как вызов современной официальной психологии, которая, как правило, отказывается изучать человека во всей сложности его проявлений. Аналогичным образом представлял себе природу сознания один из основателей трансперсональной психологии Станислав Гроф (2). «Современные исследования сознания открывают нам, что у нашей психики нет реальных и абсолютных границ; напротив, мы являемся частью бесконечного поля сознания , охватывающего всё сущее – выходя за пределы пространства-времени и включая в себя реальности, которые нам пока ещё только предстоит исследовать» .



Он полагал, что нашу жизнь формирует не только влияние непосредственного окружения с момента рождения, но и по меньшей мере в такой же степени наследственные, культурные, духовные и космические влияния, выходящие далеко за пределы того, что мы можем воспринимать своими физическими органами чувств.



С. Гроф отметил, что знаменитый психиатр Карл Юнг незадолго до смерти говорил, что все его наиболее зрелые труды «выросли» из надличностных переживаний:



«… он описал, как ему удалось прорваться через барьеры обыденного сознания и войти в мир, о существовании которого он прежде не мог и помыслить».



В этом мире К. Юнг начал общаться с сущностью, назвавшей себя Василид; на вопрос о его происхождении, Василид ответил, что жил в Александрии за много веков до К. Юнга.



«Именно Василид говорил Юнгу о плероме – надличностном понятии, отразившемся в его концепции коллективного бессознательного».



В конце жизни К. Юнг по существу признавал, что самыми успешными и творческими из своих трудов он во многом обязан «связи» с Филемоном – второй сущностью, которую он встретил на надличностном уровне (2).



Как известно, учение о плероме лежит в основе философской системы Василида – наиболее известного гностика первых веков христианства. Напрашивается вывод, что К. Юнг свои представления о сознании человека «получил» от основателей гностицизма.

В. Налимов обратил внимание, что результаты его исследований бессознательного во многом созвучны представлениям С. Грофа, который «получил прямое экспериментальное подтверждение тому, что бессознательное целостно в своей персональности».



В. Налимов полагал, что мы можем сделать важный шаг на пути построения модели бессознательного: в плане онтологическом бессознательное обладает вневременной природой.



«Ничто не уходит в невозвратное прошлое».



Такое понимание тождественно, по сути, выводам В. Шмакова, который подчеркнул, что бессознательное в человеке есть глубинная онтологическая сущность, «исконный кладезь всякого бытия и всяческих достижений» (3).



Основные положения его доктрин о природе бессознательного и соответствующих представлений современных исследователей сопоставлены в статьях автора (4-6).



При рассмотрении утверждения конкретного бытия в аспектах монадности и пластичности, В. Шмаков отметил, что в категории монадности примат лежит в разуме, а в категории пластичности примат лежит в мистике.



На его взгляд, будучи содержанием всего человеческого существа, мистика является содержанием всех его проявлений. Поэтому всякое творчество рождается как актуализация веяний мистики, т.е. из бессознательного. Некоторые аспекты этой темы рассмотрены в статьях автора (7,8).

В. Налимов считал, что мистический опыт эзотерических аспектов религий Востока и Запада можно интерпретировать как эксперимент, направленный на осознанное проникновение в бессознательное (1).



Наиболее известным способом такого проникновения является медитация – «путешествие по неведомым нам глубинам нашего сознания».



В православии этому соответствует практика исихазма. Теорией этого процесса можно считать учение В. Шмакова о качественном переходе в высшие планы бытия (3).



Он отметил, что во всякой реальности пластическая составляющая (т.е. вибрационно – полевая) первичнее монадной (дискретной); поэтому всякий иерархический трансенсус (переход) возможен только в сопряжении эмпирического сознания человека с всеединой пластической первоосновой Мира.



«Пластическая интуиция есть интуиция жизни в себе». Такое сопряжение и реализуется в медитации; рассматривая это процесс с точки зрения синергетики, Елена Князева обратила внимание на парадоксальную особенность опыта медитации (9).



В результате успокоения ума и синхронизации процессов на поле мозга создаётся сверхсложная структура, отражающая сложность мира. Но вербализовать и передать этот опыт другим чрезвычайно трудно.



«Ведь чтобы транслировать эту структуру, её нужно отразить на такую же сверхсложную основу языка, образования, культуры, которой пока ещё нет».



Такое понимание вполне соответствует представлениям В. Шмакова о трудности передачи результатов трансцендентного опыта (3). Поэтому, на взгляд Е. Князевой, опыт медитации и просветления остаётся сугубо индивидуальным, в принципе непередаваемым, может быть даже социально бесполезным.



«У просветлённого остаётся лишь общее ощущение, происходит перекристаллизация его личности».



Один из ведущих специалистов РАН в области психосемантики – Виктор Петренко считает, что наиболее перспективной линией развития психологии является движение в сторону личностного и коллективного бессознательного, которое имеет природу отличную от бодрствующего сознания (10).

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В.И. Ерёмин



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