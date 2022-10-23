Внутренний фронт микроэлектронной промышленности

О некоторых субъективных проблемах отечественной микроэлектронной промышленности.Внимание общественности, понятно, сосредоточено на юго-западных фронтах и событиях военного толка. Но не стоит забывать и не менее опасного противника, выполняющего задачи тех же центров принятия решений, но уже в нашем внутреннем контуре: людей, для которых Родина — звук скорее пустой, а вот деньги — это другое дело.В Ялте открылся форум «Микроэлектроника 2022». По этому случаю Иван Покровский сложил с себя полномочия исполнительного директора АРПЭ и в личном порядке опубликовал подробную статью, озаглавленную «Минпромторг импотент? Да», касающуюся положения дел конкретно в радиоэлектронной промышленности. А в середине сентября, когда пресловутую балльную систему всеми неправдами протолкнули лоббисты торгашей западным оборудованием — кратко, но ёмко по подоплеке происшедшего высказался Максим Горшенин.Не имея возможности оценить объективно весь спектр достижений и провалов целого министерства (за ними ведь и та же авиация, например), не могу не отметить со своей стороны, что с конца 2020 года конкретно департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга и впрямь развернулся на 180 градусов — от поддержки российской микроэлектроники к поддержке тех, кто её старается целенаправленно уничтожить в угоду вполне конкретным долгоиграющим западным интересам.Но давайте перейдём к конкретным фамилиям.Александр Галицкий. Уроженец Житомира, оперившийся в советской оборонке. Член совета директоров Альфа-банка (того, который пытался обанкротить УВЗ). Управляющий партнёр фонда Almaz Capital, которому не чужды интересы Intel Capital и Cisco.И участник совещания зампредов Чернышенко и Борисова 17 декабря 2020 года, на котором решили не просто «отменить конкурсы на ОКР в недельный срок», а конкретно отозвать «под ёлочку» уже выделенные отечественным разработчикам микропроцессоров средства.Ради чего? Формально — ради улучшения конкурентоспособности: взамен Галицким предложены «сквозные проекты», когда конец цепочки — непосредственный потребитель — должен быть провязан через все промежуточные звенья понятным образом с разработчиком продукции. Теоретически хорошая и правильная идея, вот только с одним «но»: если её реализовывать параллельно, а не вместо прямого финансирования на данном этапе.Если бы такой подход был применён к самому Александру Владимировичу, то в юности его следовало перестать кормить до тех пор, пока не станет понятно, каким именно он должен стать взрослым и как конкретно вписаться в жизнь. И это в ситуации, когда перспективность отечественных разработок стала настолько явной, что потребовалось усиленное обливание дёгтем (март 2021 — «Камеди-клаб», который без заказа пальцем не шевельнёт; август 2021 — псевдотехничская статья про «Эльбрус» как тупик, на самом деле являющаяся смесью правды, лжи и недоговорок).Но неужели эти «радетели» в открытую призывали похоронить отечественную микроэлектронику? Да нет, глава государства тогда бы не о «скромных результатах» упомянул. Вместо этого со второй руки нам впаривают «цифровые ножки Буша» — «открытую архитектуру RISC-V».Сергей Столяров. Соучредитель KNS Group и ГК Yadro, являющихся соответственно официальным дилером IBM и разработчиком систем, базирующихся на процессорах (либо готовых системах) IBM. Совладелец Syntacore — одного из российских разработчиков вычислительных ядер на архитектуре RISC-V.Вроде бы предлагаемая тема звучит хорошо: международная разработка открытой архитектуры, совместные усилия по развитию программно-аппаратной экосистемы… Под эту сурдинку на Yadro завели сразу несколько «сквозняков» из тех, которые вообще дошли до стадии финансирования. Выделены десятки миллиардов рублей, всего несколько годиков подождать — что бы могло быть не так?Тактически «не так» сделали китайцы: Академия наук КНР возьми да опубликуй в июле 2021 исходники процессорного ядра RISC-V, которое здесь и сейчас куда мощнее, чем Syntacore SCR7 (по имеющимся оценкам на аппаратных симуляторах сопоставимого с процессором Raspberry Pi 3 образца 2012 года).А стратегически подгадила глава ассоциации RISC-V International Калиста Редмонд (чисто по совпадению ранее трудилась в IBM): ещё в мае 2022 года заявила о возможности блокировки участия российских компаний при более жёстких санкциях.Казалось бы, лучше ведь кормить своих разработчиков микроархитектуры, чем даже китайских (или просто идти в кильватере, заимствуя готовые наработки, на чём уже приплыл Huawei с ARM)? Но ведь именно этот довод применительно к разработке суверенной вычислительной архитектуры и именно эти люди и пытаются оспорить. А ведь как уже могли убедиться отечественные пользователи и разработчики свободного ПО — в переломных моментах важнее оказываются не «принципы сообщества», а у кого ружьё. Бишь контроль над конкретным проектом — будь то разработка утилит или создание архитектуры.И здесь открывается ещё один интересный момент — исторический. «Эльбрус» — единственная отечественная архитектура универсальных процессоров, ведущая своё родство ещё из советских наработок. От уничтожения последствиями решения Совмина СССР о переходе от разработки к копированию IBM 360 (1966 год) как ЕС ЭВМ его по сути спасли военные, которым требовалась быстрая доверенная машина для обработки данных радаров ПРО. И сейчас острие атаки людей и организаций, странным образом связанных прямо или косвенно с IBM, направлено именно на него. Совпадение?Это не все имена и фамилии, которые можно и нужно упомянуть в данном контексте. И не все факты. Кратенько: хамство IBM в адрес Правительства России, которое в том же 2020 году янки через туземцев вроде Светланы Легостаевой (предавшей заодно и «Байкал» Всеволода Опанасенко) пытались поучать о том, чего нам иметь не положено и даже терминологически упоминать нельзя. Прямую ложь Yadro о том, что «охоты за головами» разработчиков они не ведут (ведут и тоже чисто по-американски нагло). Нацтеховский «Купол» на процессорах IBM POWER. Попытки Yadro угрожать судом СМИ с целью изменения или отмены публикаций. И меточки «гениальному инвестору» не забудем.Но пусть эти люди всё-таки, может статься, задумаются о том, что в 275 статье УК РФ есть и «покаянный стих» — «…способствовало предотвращению дальнейшего ущерба». Только его ведь ещё заслужить надо. А стратегический ущерб в критический предвоенный год уже нанесён.Михаил ШигоринANNA-News3 октября 2022 г.