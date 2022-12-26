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Павел Аптекарь. Тамбовское восстание. Зеленый фронт гражданской войны

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Павел Аптекарь. Тамбовское восстание 1920 – 1922 годов. “Зеленый фронт гражданской войны”.
Рассказ про так называемое “Тамбовское восстание” – одно из самых крупных во время Гражданской войны в России крестьянских восстаний против власти Советской власти, произошедшее в Тамбовской губернии.
История гражданской войны неполна без событий на ее внутреннем фронте, на котором российское крестьянство стремилось отстоять собственные экономические и политические интересы, блокируясь в зависимости от ситуации с Советской властью или ее противниками. Поддержка деревней большевиков или ее дружественный нейтралитет к ним осенью 1919 года, позволили руководству РКП(б) пополнить ряды Красной армии ранее уклонявшимися от призыва крестьянами. Это во многом стало причиной решающих побед РККА над белым движением в конце 1919 – начале 1920 года и поражения белых в Гражданской войне.
Красная армия жестко подавила вооруженные выступления в деревне, в том числе и в Тамбовской губернии. Однако руководство Советской России вынуждено было в марте 1921 года отменить наиболее неприемлемые для крестьянства элементы “военного коммунизма”, в частности продразверстку и жесткие ограничения рыночной торговли продуктами и перейти к новой экономической политике.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OI4c07aRfUM
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