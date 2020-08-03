Внутренний фронт блокадного Ленинграда

Трудно найти человека, который не знает историю Блокадного Ленинграда, хотя бы отдалённо. Вопрос о том, стоило ли «сдавать» город для адекватно мыслящих людей даже не стоит. Ведь согласно историческим документам Гитлер планировал сравнять город на Неве с землёй, полностью уничтожив местное население.



[Например, вот этих детей блокадного Ленинграда. – Прим. ss69100.]



Однако, борьба за город шла не только на внешнем фронте, но и на внутреннем. Забрасываемые диверсанты, предатели из числа тех, кто готов был продать свою душу за горсть «сладких» обещаний от нацистской разведки, откровенные вредители и аферисты, подделавовшие карточки на еду — опасностей было много. И со всеми ними боролось ленинградские спецслужбы.