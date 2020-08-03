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Внутренний фронт блокадного Ленинграда

16:59. 3 августа 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Трудно найти человека, который не знает историю Блокадного Ленинграда, хотя бы отдалённо. Вопрос о том, стоило ли «сдавать» город для адекватно мыслящих людей даже не стоит. Ведь согласно историческим документам Гитлер планировал сравнять город на Неве с землёй, полностью уничтожив местное население.

[Например, вот этих детей блокадного Ленинграда. – Прим. ss69100.]

Однако, борьба за город шла не только на внешнем фронте, но и на внутреннем. Забрасываемые диверсанты, предатели из числа тех, кто готов был продать свою душу за горсть «сладких» обещаний от нацистской разведки, откровенные вредители и аферисты, подделавовшие карточки на еду — опасностей было много. И со всеми ними боролось ленинградские спецслужбы.

Хочу предложить вашему вниманию  документальный фильм Алексея Багина под названием «Спецфронт». Эта картина показывает все тонкости противостояния врагу на внутреннем фронте Блокадного Ленинграда.

Что интересно — в фильме много архивной кинохроники. Многие знакомые петербуржцам места можно увидеть в совершенно ином свете.

Блокадному Ленинграду противостоял не только внешний враг, но и не менее опасный, – внутренний. Ленинградские чекисты работали сразу по нескольким направлениям. Вычисляли, следили и уничтожали иностранных шпионов. А ещё находили «кротов» и боролись с криминальными «авторитетами». В условиях голода, изоляции от коллег и отсутствия помощи со стороны они пресекли сразу несколько волн преступности, захлестнувших и без того ослабленный, но не сломленный Город.





Дм. Беляев


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5145397.html

Метки: Гитлер, дети, история, Ленинград, предательство

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