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Кто и почему боится и ненавидит русских

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Как западники и охранители слились в страхе перед русским народом. Говорим с главой координационного совета движения “Русский союз” Алексей Кочетков. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6q2HHdwx2k
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 771 507
    Sibiryak два часа назад

      а я уже сам стал бояться своих, фик знает куда ещё пойдут войной восстанавливать историческую истину. то что имеем то видать мало, надо бы побольше!

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