Кто и почему боится и ненавидит русских
Как западники и охранители слились в страхе перед русским народом. Говорим с главой координационного совета движения “Русский союз” Алексей Кочетков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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а я уже сам стал бояться своих, фик знает куда ещё пойдут войной восстанавливать историческую истину. то что имеем то видать мало, надо бы побольше!