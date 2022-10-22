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Эсэсовец в плену: рассекреченные показания/ Егор Яковлев

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На прошедшем форуме «Цифровая история: диалоги» Егор Яковлев рассказал историю нациста, которому повезло. Оказавшись в американском плену, обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевский проявил завидную изворотливость в показаниях. Как вышло, что высокопоставленный эсэсовец, возглавлявший антипартизанскую борьбу, получил на Нюрнбергском трибунале столь мягкий приговор?
#цифроваяистория #егоряковлев #бахзелевский #нацизм #великаяотечественнаявойна

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1vcN6GJnIDw
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