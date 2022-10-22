Эсэсовец в плену: рассекреченные показания/ Егор Яковлев
На прошедшем форуме «Цифровая история: диалоги» Егор Яковлев рассказал историю нациста, которому повезло. Оказавшись в американском плену, обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевский проявил завидную изворотливость в показаниях. Как вышло, что высокопоставленный эсэсовец, возглавлявший антипартизанскую борьбу, получил на Нюрнбергском трибунале столь мягкий приговор?
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