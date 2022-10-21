Почему Россия эвакуирует гражданское население. Константин Сивков
Верно ли, что коллективный Запад выдыхается и хочет отстраниться от войны на Украине? С какой армией мы сейчас воюем? Какой урон нанесли киевскому режиму российские удары? Какой план подготовил Запад? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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