Не нужно искать исторические сходства
Не нужно искать исторические сходства
Посол США в Белграде Кристофер Хилл вновь призвал Сербию ввести санкции против России.
«Я призвал бы сербов понять, что это не их «мать Россия», мы имеем дело с совсем другой Россией», — заявил Хилл в интервью Радио-телевидению Сербии.
Хилл подчеркнул, что это не та старая Россия из девяностых, речь идет о новой ситуации и России, которая действует противозаконно и России, которую осуждает большая часть мира.
«Если вы посмотрите на Европу, очень мало стран, мне кажется только Белоруссия и Сербия не ввели санкции против России. Вопрос, хочет ли Сербия оставаться в таком обществе», — заявил посол. Хилл также призвал сербов не искать общего между ситуацией в Косово в 1999 году и Украиной в 2022 году.
«Я понимаю, что это большой вопрос для людей в Сербии. Но я также призвал бы их понять огромную разницу между тем тяжелым вопросом (Косово) и ситуацией, которая имеется сейчас… Это совсем другая ситуация. Не думаю, что нужно искать исторические сходства, думаю, что нужно заняться решением ситуации, которая имеется сейчас»
https://info-balkan.ru/kristofer-xill-net-bolshe-staroj-rossii-iz-90-x.html – цинк
Удобной США "России из 90х" больше нет. Только такая Россия им была мила.
Ну а сербам предлагается забыть про гордость и удовлетвориться отговоркой "это другое" и "это не то, о чем вы подумали" вперемешку с различными угрозами со стороны тех, кто расчленил Югославию.