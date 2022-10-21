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Не нужно искать исторические сходства

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Не нужно искать исторические сходства

Посол США в Белграде Кристофер Хилл вновь призвал Сербию ввести санкции против России.

«Я призвал бы сербов понять, что это не их «мать Россия», мы имеем дело с совсем другой Россией», — заявил Хилл в интервью Радио-телевидению Сербии.
Хилл подчеркнул, что это не та старая Россия из девяностых, речь идет о новой ситуации и России, которая действует противозаконно и России, которую осуждает большая часть мира.

«Если вы посмотрите на Европу, очень мало стран, мне кажется только Белоруссия и Сербия не ввели санкции против России. Вопрос, хочет ли Сербия оставаться в таком обществе», — заявил посол. Хилл также призвал сербов не искать общего между ситуацией в Косово в 1999 году и Украиной в 2022 году.

«Я понимаю, что это большой вопрос для людей в Сербии. Но я также призвал бы их понять огромную разницу между тем тяжелым вопросом (Косово) и ситуацией, которая имеется сейчас… Это совсем другая ситуация. Не думаю, что нужно искать исторические сходства, думаю, что нужно заняться решением ситуации, которая имеется сейчас»

https://info-balkan.ru/kristofer-xill-net-bolshe-staroj-rossii-iz-90-x.html – цинк

Удобной США "России из 90х" больше нет. Только такая Россия им была мила.
Ну а сербам предлагается забыть про гордость и удовлетвориться отговоркой "это другое" и "это не то, о чем вы подумали" вперемешку с различными угрозами со стороны тех, кто расчленил Югославию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7927852.html
Метки: 90-е, гегемонизм, косово, нато, Россия, Сербия, США
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