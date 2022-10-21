Будут топить дровами: Китай оставил Европу без СПГ | Геоэнергетика Инфо
Будут топить дровами: Китай оставил Европу без СПГ. Геоэнергетика Инфо
Китай прекращает экспорт СПГ в Европу перед отопительным сезоном. ЕС зимой грозят трудности с поиском дополнительного газа. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила госкомпаниям — импортерам газа прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию. Поставки СПГ из Китая «отчасти облегчили» ситуацию в Европе, но быстрое заполнение газовых хранилищ и рекордно высокие ставки фрахта судов-газовозов снизили привлекательность перепродажи СПГ из КНР
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