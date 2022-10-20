Станислав Сопов. Борьба с националистическим бандподпольем на Западной Украине 1943-1945
Запись выступления Станислава Сопова на форуме канала TacticMedia “Освобождение Украины 1943-44″, прошедшего 14 мая 2022 года. Тема: “Борьба с националистическим бандподпольем на Западной Украине 1943-1945″
Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772