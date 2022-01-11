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Сергей Щербатый и Станислав Сопов. Бойцы Катукова на острие главного удара

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Сергей Щербатый Станислав Сопов рассказывают про военную археологию на месте знаменитого боя танкистов первогвардейцев Катукова и Бондарева у с. Первый Воин 6.10.1941
Как проводилась разведка местности?
Как помогла аэрофотосъёмка?
Как находки подтверждают документы?
Каков итог Вахты памяти?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c8uKah80EVI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16018 14496
    Руса 7 мин. назад

      Вечная память и низкий поклон красноармейцам погибшим
      в октябре 1941 года за нашу Родину.
      А поисковикам особая благодарность.

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