Сергей Щербатый и Станислав Сопов. Бойцы Катукова на острие главного удара
Сергей Щербатый Станислав Сопов рассказывают про военную археологию на месте знаменитого боя танкистов первогвардейцев Катукова и Бондарева у с. Первый Воин 6.10.1941
Как проводилась разведка местности?
Как помогла аэрофотосъёмка?
Как находки подтверждают документы?
Каков итог Вахты памяти?
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Вечная память и низкий поклон красноармейцам погибшим
в октябре 1941 года за нашу Родину.
А поисковикам особая благодарность.