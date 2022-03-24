Внутренние войска НКВД против Вермахта. Станислав Сопов и Сергей Щербатый
Станислав Сопов и Сергей Щербатый рассказывают о борьбе 34 полка ВВ НКВД против 4 танковой дивизии вермахта.
Из ролика вы узнаете:
- что можно сделать, если нет документов полка.
- как наградные документы помогают установить структуру полка, ход боевых действий, вооружение.
- как сражались бойцы ВВ НКВД против панцерваффе.
- какие обязанности ВВ НКВД выполняли в тылу.
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