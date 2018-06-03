Собаки, шинель Сталина и Победа

Есть в истории Великой Отечественной Войны один эпизод, который ярко характеризует советское общество того периода и лично И.В. Сталина. Речь идет о знаменитом Параде Победы, прошедшем в Москве 24 июня 1945 года.



Среди многих участников этого знаменательного события была и Центральная школа военного собаководства. Вместе с воинами Красной Армии по Красной площади должны были пройти и собаки, активно принимавшие участие в боевых действиях.

Самым знаменитым был пес по кличке Джульбарс. Это была единственная собака награждённая медалью «За боевые заслуги». Джульбарс обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. Сохранение могилы Тараса Шевченко и Владимирского собора в Киеве – его заслуга. Кроме этого, Джульбарс участвовал в разминировании дворцов Праги и Вены.

Но накануне Парада героический пес получил ранение. Он не мог самостоятельно идти по Красной площади. Тогда Сталин отдал приказ пронести Джульбарса на руках. На шинели Верховного Главнокомандующего. На его, сталинской, шинели.

«Героическую собаку с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой на шинели генералиссимуса… нёс командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер»…

В течении 1941—1945 гг. четвероногие помощники оказывали огромную помощь нашей армии. И не только путем поиска мин и взрывных устройств. Но и активно уничтожая боевую технику фашистов.

Источник: nvo.ng.ru

Собаки против стальных «зверей» вермахта

Как четвероногие друзья помогли советским солдатам отстоять страну

Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз с нацистской Германией и ее сателлитами, стала суровым испытанием для всего государства. Сдержать мощный натиск хорошо вооруженного и имевшего богатый боевой опыт врага можно было только за счет напряжения всех сил и армии, и общества в целом. В бой в буквальном смысле этого слова шли все и всё. И многие эпизоды этой борьбы до сих пор мало изучены и не находят по тем или иным причинам отражения в рассчитанной на массового читателя литературе. Одной из таких малоизвестных тем является использование в составе противотанковой обороны частей и подразделений собак – истребителей танков (СИТ).

Применялись такие подразделения на фронтах Великой Отечественной войны в борьбе с танками противника во всех видах боя и внесли свой весомый вклад в дело разгрома врага. Приданные в действующую армию, они почти на всех этапах войны находились на передовой вместе с частями, а иногда и впереди этих частей, отражая танковые атаки противника, срывая планы немецкого командования и приводя в бегство «непобедимую» немецкую армию. Вот пример грамотного использования СИТ в бою.

Из доклада командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии полковника А.З. Акименко начальнику Управления связи Красной Армии о применении собак – истребителей танков (Брянский фронт, 14.10.1941 г.): «Использование собак – истребителей танков дало отличные результаты на участке 127-й стрелковой дивизии в районе Глухово 24.09.1941 г. Шестью собаками уничтожено пять неприятельских танков». Это было одно из первых удачных применений СИТ на практике. Но были и другие, о некоторых из которых рассказано в данном материале.

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»

Наступление на Москву под кодовым названием «Тайфун», начатое противником 30 сентября, было, как известно, остановлено на всех направлениях. В срыве наступления немецких войск на Москву свою лепту внесли и военные собаководы.

В ходе дальнейшего совершенствования обороны на московском направлении и особенно во время паузы между первым и вторым наступлениями немцев советское командование важное внимание уделяло дальнейшему усилению противотанковой обороны. В силу недостатка минно-взрывных средств широкое применение получило возведение на подступах к Москве противотанковых рвов, эскарпов и контрэскарпов, лесных и минных завалов, постановка противотанковых ежей и надолбов и т.п.

В этот период, когда противник имел ещё численное превосходство в танках, все школы военного собаководства были переключены на подготовку отрядов СИТ, которые в последующих боях проявили мужество, стойкость, самоотверженность и героизм, уничтожив в боях за Москву около сотни вражеских танков. Так, участник и свидетель событий того времени генерал армии Г.И. Хетагуров в своей книге «Исполнение долга» указывает: «…противник возобновил наступление. Двадцать его танков подорвались на наших минных полях, но остальные, преодолев минно-взрывные заграждения, продолжали двигаться вперед. Еще 12 были подорваны бойцами из одиночных окопов с помощью собак… этими силами прикрывались ближайшие подступы к Дмитрову–Яхроме».

А вот что указывал командующий 30-й армией генерал-лейтенант (на то время), Герой Советского Союза Д.Д. Лелюшенко в письме от 14 марта 1942 года на имя начальника Центральной военно-технической школы дрессировщиков Красной Армии (ЦВТШД-КА) о применении военных собак в его армии: «Практика применения в армии собак 1-го истребительного отряда показала, что при наличии массированного применения противником танков противотанковые собаки являются неотъемлемой частью противотанковой обороны. Имел место случай, когда в период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда (они боятся противотанковых собак и специально за ними охотятся)».

Бывшие гитлеровские генералы в своих мемуарах неоднократно отмечали, что командиры их танковых подразделений не раз отдавали приказ отступать своим подчиненным, если замечали, что на поле боя появились собаки – истребители танков. Насколько противник считался с СИТ, можно судить по изданию уже в январе 1942 года для вермахта инструкции, как бороться с нашими собаками немецким войскам.

Как-то генерал-майор Г.П. Медведев, длительное время руководивший ЦВТШД-КА, рассказывал, что где-то в конце октября 1941 года он получил срочный приказ командования Московской зоны обороны срочно выдвинуться на выделенных автомашинах с ротой СИТ в район Дмитров–Яхрома и перекрыть путь колонне танков, двигающихся по направлению к Москве. Рота срочно погрузилась и убыла в указанное место под Дмитров. Не успели толком развернуться, как показалась большая колонна танков. Услышав лай собак, колонна развернулась и «на всех парах» скрылась, откуда прибыла. Медведев при этом особо подчеркнул, что за ними никаких других войск не было. В подтверждение этого можно напомнить, что только за период 1941 года – зимы 1942 года при помощи СИТ было сорвано, по донесениям командиров подразделений, 18 танковых атак противника.

Собаки применялись разных пород, в том числе и беспородные. Именно такая «дворняжка» по кличке Ирма, по свидетельству фронтовиков, первой в Великой Отечественной войне подорвала немецкий танк 27 июля 1941 года под Рогачевом.

В битве за Москву на калининском направлении успешно действовал сформированный при Центральной школе 1-й армейский истребительный отряд (командир отряда майор К.А. Лебедев). Вот что вспоминает сержант Клейменов, командир отделения этого отряда: «Это было в 1942 году на Калининском фронте, в районе деревни Якимово в 693-м СП 369-й СД. 18 мая 1942 года немец перешел силой полка пехоты при поддержке восьми танков в контратаку с целью выбить наши подразделения за Волгу… Не успели мы прибежать к стрелкам, на нас пошли два танка. Я в этом бою подорвал средний немецкий танк, убил четырех немцев, а одного взял в плен. Враг дальше не пошел. В этом бою я убедился, что хорошо подготовленная собака может сделать все. Это самый верный друг для человека, она никогда не подведет… Жалко потерять такого друга. Он честно выполнил свой долг, которому его учили».

Применение собак для подрыва танков особенно в первый период войны, под Москвой, да и в дальнейшем, когда Красная Армия ощущала недостаток в противотанковых средствах, давало значительный эффект. Как известно, в арсенале пехоты из противотанковых средств всего-то было – связка противопехотных гранат и бутылка с зажигательной смесью. В конце 1940 года появилась первая противотанковая граната РПГ-40 (конструктор М.И. Пузырев), но серийное производство её начато было только в начале войны. В войсках её прозвали «Танюша», но отношение к ней было, мягко говоря, неоднозначное. Нарекание вызывала большая масса (1200 г) и практически мгновенное воспламенение запала, а также случайные взрывы гранаты при ударе о препятствие. Метание гранаты производилось при подходе танка почти вплотную из-за укрытия, так как ее радиус поражения составлял 20 м, а забросить её на большее расстояние было проблематично. Часто достаточно было просто уронить гранату на землю, и происходил взрыв. Вскоре появляется более мощная граната системы Пузырева образца 1941 года – РПГ-41. Выпуск её продолжался до 1943 года, её заменила граната кумулятивного действия РПГ-43 (конструктор Н.П. Беляков). Она применялась в войсках до окончания войны.

Подвиг бойцов и командиров Красной Армии в битве под Москвой вошел в историю и навсегда вписан в память нашего народа. В этом великом сражении в разных местах, на разных участках великой битвы принимали участие и воины-собаководы, всего два армейских истребительных отряда, но они внесли свой достойный вклад в защиту столицы, и забывать об этом не надо.

БОИ НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

О событиях июля 1942 года на Южном фронте написано до обидного мало, одна-две строчки в фундаментальных исследованиях, предельно кратко или лишь отдельными эпизодами в некоторых произведениях мемуарного военно-исторического характера. Из истории Великой Отечественной войны известно, что летом 1942 года Южный фронт подошел к Ростову-на-Дону. 56-я армия (командующий – генерал-майор А.И. Рыжов), прикрывая отход войск фронта на левый берег Дона, заняла оборону на рубеже Ростовского оборонительного района (РОР) силами четырех дивизий и четырех отдельных морских стрелковых бригад с артиллерией усиления.

Четверо суток, 21–24 июля 1942 года, на подступах к городу и на его улицах не утихали ожесточенные бои с превосходящими силами противника. Восемнадцать отборных дивизий, в их числе такие, как «Викинг», «Великая Германия», «Эдельвейс», сотни танков, тяжелых орудий и минометов, армады бомбардировщиков и истребителей штурмовали донскую столицу. За четыре дня обороны города из 121 457 бойцов и командиров 56-й армии в живых осталось около 18 тыс. Известный актер театра и кино Владимир Этуш 18-летним мальчиком чудом уцелел в этом кромешном аду. Почитайте его воспоминания, как бойцы в окружении, оставшись без воды, пили собственную мочу. Как немцы выжигали огнем 80 ДОТов (ДОТ – долговременная огневая точка), из которых ни один не сдался.

О том, как дрались советские воины, обороняя донскую столицу, мы знаем достоверно – почти все они погибли, но не сделали ни шагу назад! Неизвестно, как бы сложилась обстановка в целом, если бы немцы достигли поставленной цели. Ростов-на-Дону в этой ситуации сыграл ключевую роль, город оттянул на себя значительные силы гитлеровцев от Сталинграда и тем самым спас его. В этих боях неувядаемой славой покрыли себя воины-собаководы 7, 8 и 9-го армейских истребительных отрядов. Приданные дивизиям, их роты СИТ совместно с другими противотанковыми средствами создали прочную противотанковую оборону и в часы наибольшей опасности выполнили стоящие задачи ценой самой жизни.

Из тех скудных материалов, которые удалось обнаружить в наших архивах, первое упоминание об отрядах СИТ мы находим в документах штаба Южного фронта о придании их 18-й армии (командующий – генерал-лейтенант Ф.В. Комков). Так, 356-й СД придан как подвижный противотанковый резерв 8-й армейский истребительный отряд (командир – А.Д. Скорев); 383-й СД в качестве подвижного противотанкового резерва придана 3-я рота СИТ (номер отряда неизвестен); 395-й СД – 7-й армейский истребительный отряд (командир – Яценко); 30-й СД 56-й армии – 1-я рота СИТ 9-го армейского истребительного отряда (командир – майор Ф.С. Акишен).

20 июля 1942 года 56-я армия, как уже отмечалось выше, получила приказ обеспечить отвод главных сил Южного фронта (12, 18 и 37-й армий) на левый берег Дона, удерживая внешний обвод Ростовского оборонительного района. Боевым распоряжением штаб 56-й армии определил – участки обороны всем частям и соединениям армии занять 21 июля 1942 года к 6.00. Но одновременного занятия рубежей по внешнему обводу РОР не получилось по многим причинам. Стрелковые дивизии вступали в бой с марша, по мере подхода сменяя морские стрелковые бригады, что отрицательно влияло на устойчивость обороны. Передовые соединения 1-й танковой и 17-й полевой армий вермахта, преследуя арьергарды армий Южного фронта, вышли к переднему краю РОР.

21 июля 1942 года севернее села Чалтырь, со стороны Таганрога, на позиции 68-й отдельной морской стрелковой бригады наступало около 40 танков противника. Двенадцать из них, подавив батарею 45-мм противотанковых пушек, двинулись на КП бригады. Положение становилось критическим. И тогда командир бригады полковник А.Е. Шаповалов использовал свой последний резерв, 4-ю роту СИТ (номер отряда пока неизвестен). 56 собак бросились навстречу танкам. Это была первая атака роты СИТ в полном составе за время их применения.

Вот что записано в краткой исторической справке о боевых действиях бригады: «…в это время через боевые порядки обороняющихся моряков промчались собаки – истребители танков. На их спинах был пристегнут заряд с толом и, точно антенна, торчал рычаг, от соприкосновения которого с днищем танка срабатывал взрыватель и взрывался тол. Танки взрывались один за другим. Поле покрылось шлейфами черного едкого дыма. Танковая атака приостановилась. Уцелевшие танки, вместе с сопровождавшей их пехотой начали отходить назад. Бой затихал…»

22 июля 1942 года у села Султан-Салы северо-западней Ростова, в полосе обороны 256-го СП 30-й Иркутской стрелковой дивизии (командир – полковник Б.Н. Аршинцев) сложилась чрезвычайная обстановка. О том, что произошло здесь, долгое время не было известно достоверно. Впервые о тех боях написал в своих статьях ростовский краевед, профессиональный военный историк Владимир Иванович Афанасенко в журнале «Донской временщик» в статьях «Собаки-истребители и другие эпизоды войны», «Моряки в обороне Ростова-на-Дону в июле 1942 г.» и других. Не знал Владимир Иванович, да и не мог знать всю правду о военных собаках – истребителях танков, их применении в бою. Не знали всю правду боев 21–21 июля, да и сегодня пока не знают все о них в Центральной школе, так как материалы о СИТ были строго засекречены. И вот в марте 2015 года, работая с архивными документами Центральной школы, мне встречается уникальный документ, который пролил свет на одну из тайн истории военного собаководства: «Записка от и.о. командира 1-й роты СИТ старшего лейтенанта Кокора командиру 9-го армейского истребительного отряда СИТ майору Акишеву». Привожу только выдержку из этого документа о бое 22 июля 1942 года:

«3. К вечеру 21.07.42 г. командир 30-й СД приказал: роту СИТ поставить на оборону балки Чалтыр возле укрепрайона. В связи с тем, что командир роты кап. Иванча оказался болен, командир 30-й СД приказал командовать ротой мне. Приняв командование, я расположил роту на оборону в след. порядке: 3-й взвод – вост. отрог балки Чалтыр 300 м вост. дороги Ростов–Чалтыр, 4-й взвод – ю.-з. часть балки Чалтыр за противотанк. препятствием, 2-й взвод – возле КП дивизии в резерве, 1-й взвод остался с 35-м СП.

4. К 11 часам утра внезапно появились танки противника возле х. Ленинван со стороны дороги Ростов–С. Салы, т.е. с тыла. Мне было приказано: задержать движение противника для того, чтобы дать возможность вывести полки из создавшегося положения. 2-й взвод был выдвинут лицом к Ростову и занял оборону поперек дороги Ростов–Чалтыр 300–400 м южнее противотанкового рва. 3-й взвод занял оборону в отроге балки и частично в расположенных выше ДОТах и ДЗОТах. 4-й взвод занял правый фланг обороны, использовав траншеи и хода сообщений. Я находился с 4-м взводом. Менее чем через час танки в колич. 82 при двух бронемашинах двинулись в нашем направлении с целью захватить шоссе Ростов–Чалтыр. Первым принял бой 2-й взвод, пустивший и подорвавший 4 тяжелых танка, идущих во главе развернутого строя. Танки, видимо из воздушной разведки узнав, что здесь нет артиллерии, шли на малой скорости, изредка простреливая подозрительные объекты. Первыми пустили собак ст. серж. Генкало (впоследствии ранен и эвакуирован), серж. Машкевич (впоследствии убит) и к-цы Стариков и Викентиев. Последующее замешательство противника и нарушение строя танков было использовано для пуска собак 3-м и 4-м взводами. В течение 3–4 мин. я насчитал 28 взрывов. Противник отошел на 600–700 метров и начал вести интенсивный артиллерийский и пулеметный огонь по нашей обороне в течение 1,5–2 часов при содействии авиации. К 14 часам подошла вражеская мотопехота и начала вести наступление. Имея потери и не имея достаточных огневых средств, я приказал к-рам взводов отойти к ж.д. полотну. Всего за этот бой на поле осталось 17 мертвых машин. На некоторых из них были явно видны разрушения (машины имели осадку на один бок, две машины горели)».

Всего же враг только в полосе обороны 30-й СД потерял до 80 танков и САУ, 40 автомашин, до 3,5 тыс. солдат и офицеров.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Одновременно с наступлением на юге немецкие войска рвались к Волге, чтобы овладеть Сталинградом и тем самым лишить СССР южных путей сообщения с союзниками и нефтяными районами Кавказа. Наступление врага было мощным и стремительным. Казалось, нет силы, способной его остановить. Но такие силы нашлись. В числе защитников города в составе 62-й армии был и 28-й отдельный отряд СИТ под командованием старшего лейтенанта Анатолия Семеновича Кунина. Отряд прибыл на Сталинградский фронт 23 августа 1942 года и поступил в оперативное подчинение 10-й СД внутренних войск НКВД (командир дивизии – полковник Сараев). Именно воинам этой дивизии пришлось одними из первых вступить в неравный бой с прорвавшимися к городу немецкими войсками. Воины 10-й СД НКВД с мужеством и честью выполнили возложенную на них задачу – задержали врага. И здесь значительная роль принадлежит приданным им четвероногим солдатам, собакам – истребителям танков. Отряд был разбит на группы и оборонял указанный ему участок. Как свидетельствуют архивные документы, СИТ широко применялись на участке обороны 282-го СП, свою задачу собаководы выполнили с честью. Вскоре 28-й отдельный отряд СИТ переподчиняют 43-й отдельной инженерной бригаде специального назначения. Вот что писал её командир полковник И.П. Корябко:

«Личный состав отряда в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя высокосознательным и понимающим свой долг перед Родиной. Во время боевых действий в отряде не было случаев проявления трусости или паники.

Отдельные группы истребителей показали исключительное мужество и отвагу. Так, например, 13.09.1942 года в районе аэродрома г. Сталинграда на рубеж, который охраняла группа истребителей танков, возглавляемая старшим сержантом Федором Крючковым, шли немецкие танки. Истребители танков вожатые Алексей Кузякин, Алексей Кузьков, Николай Матвиенко и другие бойцы взвода старшего сержанта Ф.Е. Крючкова приняли бой, уничтожив при этом 13 вражеских танков. Вся группа истребителей пала смертью храбрых, выполнив долг перед Родиной. Посмертно все награждены орденом Красного Знамени».

А вот ещё пример. 15 сентября 1942 года группа истребителей танков, возглавляемая младшим лейтенантом Анатолием Варламовым, вела бой с превосходящими силами противника. Вся героическая группа погибла, выполнив боевую задачу, но обороняемого рубежа не сдала, отразив три атаки противника и уничтожив шесть вражеских танков с десантом.

В боях за город Сталинград 28-м отдельным отрядом СИТ уничтожено 42 танка, 2 бронемашины, 4 автомобиля, 2 пулеметные огневые точки и 578 солдат и офицеров противника. С августа по октябрь 1942 года из 214 человек и 202 собак отряда в живых осталось 54 человека и 54 четвероногих бойца.

Одержав победу под Сталинградом, Красная Армия, захватив стратегическую инициативу, уже не выпускала её из своих рук до конца войны и перешла к общему наступлению, положив начало полному изгнанию врага с захваченных им территорий советской земли. Впереди была Курская битва, бои за Украину, освобождение европейских государств, и в этом активно нашли свое применение СИТ. Впрочем, к тому времени уже окрепла наша противотанковая артиллерия, танковые атаки противника стали уже не так страшны. Важным этапом в развитии организованных форм и способов борьбы с танками противника стало создание крупных артиллерийских подразделений, противотанковых частей и соединений (полк–бригада).

В связи с тем, что противотанковая артиллерия получила свое дальнейшее развитие, её стало больше, противотанковые заслоны стали более насыщенными, потребность в СИТ постепенно сошла на нет. Было принято решение переквалифицировать подразделения и части СИТ. Тех собак, которые по своим рабочим качествам подходили, стали переучивать на собак минно-разыскной службы, а тех, которые по каким-то причинам не подходили, – продолжали службу в качестве ездовых, как правило, в ездово-санитарной службе.

Однако применение собак в качестве СИТ редко, но встречается и в 1944–1945 годах. Так, в боях в районе Музыкас (Литва) 29–30 декабря 1944 года на участке 65-го гвардейского стрелкового полка взвод СИТ 1-го отдельного полка специальных служб под командованием старшего лейтенанта Трегуба три раза отражал контратаки противника. Тогда противник бросил в поддержку пехоте 12 танков. В этом бою вожатый рядовой Магаляс пущенной собакой уничтожил танк. Два других были подбиты средствами противотанковой обороны. Атака захлебнулась, важная высота осталась за нами.

Особо следует отметить, что не всегда собака – истребитель танков, выполнив поставленную задачу, погибала. Командир батальона, ветеран военного собаководства, полковник С.К. Гаврилов вспоминал о таком случае, имевшем место в ходе боев за Сталинград.

Рядовой Василий Румянцев был прикомандирован к стрелковой роте. Шел тяжелый бой, уже четыре подбитых фашистских танка застыли перед позициями роты, но пятый упорно шел на смельчаков. Румянцев, к тому времени уже раненный в ногу, по приказу ротного поднял на бруствер овчарку. Она без колебаний бросилась к танку. Немцы заметили Сокола, когда он приблизился к ним метров на десять. Стрелок дал очередь из пулемета, но пули просвистели поверху. Именно в этот момент рядом с собакой разорвалась мина. Одним из осколков, как бритвой срезало крепление боевого вьюка, и он упал на землю. Танк наехал на него, раздался мощный взрыв. Гитлеровцы лишились последнего танка, а Сокола взрывом отбросило в сторону. Очнувшись, собака тут же бросилась к своему вожатому. Так овчарка по кличке Сокол совершила свой первый подвиг, благодаря которому был удержан важный опорный пункт.

Последнее применение собак – истребителей танков в Великой Отечественной войне зафиксировано документально 8 мая 1945 года у д. Привольное (Чехословакия). Тогда вожатыми 2-го отдельного полка специальных служб Пановым и Дунниковым при помощи своих собак было уничтожено два средних танка. В этих же боях за деревню Мирково (Чехословакия) ефрейтором Пролошовым и сержантом Бочаровым во время контратаки противника собаками было выведено из строя два немецких танка типа «Тигр» (так в документах), остальные танки повернули обратно.

Подводя некоторые итоги работы подразделений СИТ в 1941–1943 годах в статье «Опыт боевого применения военных собак», начальник ЦВТШД-КА генерал-майор Г.П. Медведев писал: «Опыт боевого использования собак-истребителей подтверждает, что в общей системе противотанковых средств борьбы, собаки-истребители являются действенным и весьма эффективным средством борьбы с танками противника» (Бюллетень № 1 «Дрессировщик Красной Армии», 1943 год»).

Автор: Владимир Швабский