Пиратская копия Тэтчер ушла в отставку
Премьер-министр Лиз Трасс официально подала в оставку.
Это уже 2-й кабинет министров, который падает в Британии после начала СВО.
Причины падения достаточно очевидны – кабинет Трасс потерял управление экономическими процессами в стране и обвалил рейтинги консервативной партии.
Поэтому спешно на ее место ищут человека, который будет стабилизировать экономику. Вероятен вариант с Риши Сунаком. До утверждения нового премьер-министра Британии, Трасс будет оставаться и.о. Назначение состоится в течение недели.
Ухода Трасс даже немного жаль – уникальный образец некомпетентности на различных постах.
В USA катался единственный бледнолицый на смотрины. Говорят, что “натурал”. Вероятно он . Потому что про вице-президента США давно ни гу-гу, даже в голове у Бидона.
Во Франции ситуация не лучше, забастовки и митинги продолжаются.
Французов оставляют без денег и электричества:
https://vz.ru/world/2022/10/19/1182816.html