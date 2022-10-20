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Пиратская копия Тэтчер ушла в отставку

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Премьер-министр Лиз Трасс официально подала в оставку.
Это уже 2-й кабинет министров, который падает в Британии после начала СВО.
Причины падения достаточно очевидны – кабинет Трасс потерял управление экономическими процессами в стране и обвалил рейтинги консервативной партии.
Поэтому спешно на ее место ищут человека, который будет стабилизировать экономику. Вероятен вариант с Риши Сунаком. До утверждения нового премьер-министра Британии, Трасс будет оставаться и.о. Назначение состоится в течение недели.

Ухода Трасс даже немного жаль – уникальный образец некомпетентности на различных постах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7927480.html
Метки: Британия
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