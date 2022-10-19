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Первые всходы. Документальный фильм (1976)

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Фильм из цикла “Горизонты Нечерноземья” рассказывает о преобразовании “второй целины” Нечерноземной зоны РСФСР на примере передовых хозяйств Костромской, Смоленской, Ленинградской областей и Мордовской АССР, поднимает проблемы мелиорации, трудовых резервов и повышения урожайности.

#ДокументальныйФильм
Главная редакция пропаганды, 1976

Автор сценария – Г. Шимановский
Режиссер – Михаил Литовчин
Оператор – Вилий Горемыкин

#гостелерадиофонд #СельскоеХозяйство


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t-mQgbvSGG4
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