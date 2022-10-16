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«Спасибо, русский брат!» Россия открывает Африке путь в космос

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В среду, стартовавшая с космодрома Байконур российская ракета «Протон-М», успешно вывела на орбиту созданный нашими специалистами телекоммуникационный спутник для Анголы. Как в советские времена наша страна вновь открывает Африке доступ в мир высоких технологий, а для себя – целый континент, готовый дружить, развиваться и торговать, несмотря на давление Запада. Почему в бывшей Верхней Вольте сегодня на демонстрациях размахивают российскими флагами, и почему Африка снова тянется к нам как к старшему брату, расскажем в этом выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pITPb8E-TjI
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