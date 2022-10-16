Почему Илон Маск дал заднюю. Терроризм по-киевски (Николай Стариков)
В очередном воскресном прямом эфире поговорили о ситуации, которая сложилась вокруг Украины с Илоном Маском и его компанией Space X и интернетом Starlink. Также обсудили ситуацию на Украине в общем и террористические киевский режим в частности.
#илонмаск #украина #терроризм
Хронометраж:
00:00 – Почему Илон Маск дал заднюю по Украине
04:41 – Про победу правых на выборе в Италии и ситуации в Европе
06:46 – Объёмы помощи киевскому режиму со стороны США
10:07 – Терроризм киевского режима
11:22 – Механика и причины теракта на Крымском мосту
15:10 – Почему наши союзники закрыли свои посольства в Киеве
16:57 – Почему Илон Маск несамостоятелен
19:36 – ХХ съезд КПК или что будет с Тайванем
22:27 – Какое будущее ждёт страны Прибалтики
26:02 – Восстание на Гаити. Уроки истории
28:02 – Какой будет новая Россия
28:36 – Почему не поднимают вопрос о колониальном статусе в Конституции РФ
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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