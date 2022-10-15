Туризм должен эволюционировать и стать целостным, развивающим человека и комплексным, включая в себя все аспекты здорового отношения к жизни. Это можно сравнить с развитием магазинов и превращением их в торговые центры, которые теперь, кроме продажи товаров, включают в себя: кинотеатры, кафе, парикмахерские, фитнес-центр и т.д.Россия должна разработать, внедрить у себя и предложить миру комплексный оздоровительный туризм нового типа, направленный на совершенствование внутреннего мира людей, нравственно комплексно развивающий человека как личность, сменив старую парадигму туризма, которая была направлена на улучшение лишь только телесного самочувствия и ублажение тела.Индустрия здоровья должна расширяться, включая не только процедуры для тела, но в первую очередь: здоровые настройки души, духа, устраняя первопричины болезней, которые коренятся в сознании, начиная с ментальных неправильных установок и вредных привычек.Нам нужно создать новую развивающую форму туризма, создав разветвлённую сеть привлекательных туристических баз и маршрутов, где туристы в течение дня будут ходить по живописным местам, наслаждаясь природой, дышать свежим воздухом, проходя за день по 25-30 км от одного турприюта к другому. Это будет приятной и очень полезной физической нагрузкой, благотворно влияющей на оздоровление и повышение иммунных ресурсов всего организма наряду с эстетическим и экологическим воспитанием благодаря живому общению и соприкосновению с природой.Проводники-гиды, ведущие трезвый здоровый образ жизни – инструктора ЗОЖ во время переходов от одного туристического приюта к другому будут в привлекательной форме рассказывать о преимуществах здорового образа жизни и сами будут являться примером для подражания. Нахождение на природе в кругу интересных людей, подающих хороший пример – хорошее подспорье для избавления от вредных привычек.На туристических базах, в местах ночёвок и отдыха будет организован насыщенный творческий культурный досуг, направленный на обогащение внутреннего мира людей и их нравственных ценностей. Оздоровительные различные практики, силовые и игровые активности, развивающие семинары и мастер-классы по ЗОЖ, гармонии со своим внутренним и окружающим миром, развитию личности и укреплению института семьи будут содержательным наполнением нового вида туризма.Маршруты будут разного уровня сложности, включая маршруты семейного типа.Турбазы и турприюты будут построены в разных стилях (этнос, экзотика), с акцентами на определённые аспекты саморазвития. Дети и люди всех возрастов в них смогут осваивать различные прикладные полезные знания, навыки.Молодым людям свойственен дух приключений, романтики, первопроходства, желание испытать себя, стремление открыть для себя и в себе что-то новое. Активный и интересный досуг на природе, вечера у костра – возможно, единственное, что может сегодня оторвать многих подростков от компьютерных игр и смартфонов и подарить им массу ярких эмоций и впечатлений, которые перенесут их виртуальной реальности в реальность реальную.Разные дни путешествий и остановки в различных туристических базах могут быть тематическими и весьма интересными, посвящёнными выживанию в дикой природе, т.п. Это можно сочетать с концепцией медленного туризма (Slow tourism), с участием коренных местных жителей, ознакомлением с основами их мировоззрения и их традициями и обязательно – с эко-десантом: сбором и очищением природы от мусора/вторичных ресурсов.Физическое и духовное гармоничное развитие личности, изменение парадигмы с концепции потребления на совершенствование самого человека, раскрытие в нём лучших его человеческих качеств будут в значительной мере способствовать развитию и оздоровлению общества и в том числе улучшению экологической, нравственной и демографической ситуации в нашей стране.Александр Евгеньевич Усанин:Российский просветитель, писатель, общественный деятель.Профессор Академии геополитических проблем.Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRsОсобо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»Личный сайт автора: https://usanin.comRutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnostyTelegram Александр Усанин: https://t.me/usanin_aleksandrVK: https://vk.com/public48748517Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenarioBastyon: https://bastyon.com/alexanderusaninДелитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!ПОДПИШИТЕСЬ на каналПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск✍️ НАПИШИТЕ нам в комментарияхМЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!#Демография #Здоровье #Усанин #Туризм