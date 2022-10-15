Как США хотят разгромить Россию за 88 часов (Николай Стариков)
ТГ-каналы со ссылкой на российское разведсообщество сообщают о том, что США завершили подготовку планов возможного военного вторжения в РФ и передали их военному командованию НАТО. По этим данным, детально расписаны первые 88 часов «обезоруживающей операции» против России. Также в Сети появился список возможных ультимативных требований Запада к Москве якобы в рамках ранее анонсированной Анкарой «новой большой сделки». А президент России Владимир Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб для Европы» и деполитизировать дискуссии о путях выхода из мирового энергокризиса.
Поговорили об этом в эфире ИА «Аврора».
#США #Россия #НАТО
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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