Как в 1917 году правительство Англии обрекло Николая II на смерть

1917 год занимает особое, судьбоносное место в истории России. В 1917 году обострились все накопившиеся за столетия проблемы нашего общества. Это был год, в котором Россия могла рухнуть в бездну и никогда не подняться. Но народы нашей страны не только сохранили государство, но и нашли путь, выводящий его в сверхдержавы мира. Всё началось с буржуазной Февральской революции 1917 года, которая, казалось, не оставляла России шансов на дальнейшее существование. В феврале 1917 года либералы свергли императора Николая II и бросили Россию к ногам своего наставника и покровителя – Запада.

История России у каждого честного и беспристрастного исследователя вызывает восхищение как трудовыми и ратными подвигами русского народа, так и принятыми единственно правильными в конкретной исторической обстановке решениями. Только ненавидящие Россию и русскую нацию русофобы, а также не знающие действительной истории своей страны граждане могут утверждать, что история России – это история сплошных ошибок, совершаемых нашим народом и его руководителями. В действительности система управления, решения руководителей российского государства и реализовывавший эти решения русский, и других народы нашей страны спасали Россию от неминуемой гибели, уготованной ей западными геополитическими противниками.



Страна была разделена на десятки враждующих между собой территориальных образований. В страну пришли голод, разруха и тиф. Российское государство было обречено на уничтожение, а русская нация – на истребление. Но в октябре 1917 года в стране нашлись силы, объединившие расчленённую российскую державу.

Вместе с тем многие поколения советских и российских граждан считали и считают, что самодержавие пало от рук большевиков. Никто нашим людям не объяснил, что именно либералы в 1917 году свергли русского царя и разделили страну на десятки враждующих друг с другом «государств». Практически большевики в февральских событиях участия не принимали.

Именно после февраля 1917 года страна распалась на множество территориальных образований. Именно в феврале 1917 года в страну пришли междоусобные войны, голод, разруха и инфекционные болезни, косившие людей. К сожалению, многие в России этого тоже не знают и не понимают сути событий 1917 года. А кто не разобрался с событиями, происходившими в феврале и октябре 1917 года, тот не в состоянии разобраться с дальнейшей историей нашего государства.

Почему стал возможным Февраль? Потому что в стране накопились противоречия, которые либералы использовали в своих целях, а цель у них во все времена была одна: уничтожить российское государство и истребить русскую нацию.

Фальсификаторы утверждают, что никаких противоречий, то есть революционной ситуации в царской России не было. Во время Горбачёвской перестройки СМИ создали мнение, что в царской России все жили богато и счастливо. Якобы высокая заработная плата, румяные гимназистки и всеобщее благоденствие были характерны для нашей страны того времени, но пришли большевики и свергли царя.

Такие утверждения совершенно не соответствуют действительности. Большевики царя не свергали. Либералы смогли свергнуть царя, прежде всего потому, что народ жил в царской России бедно и несчастливо. Ф. М. Достоевский пророчески называл либералов врагами России во все времена. Второй раз в ХХ веке либералы расчленили нашу страну в 1991 году.

Начавшиеся не без участия дипломатов, спецслужб и банкиров США войны Японии в 1904 году и Германии в 1914 году с Россией толкали нашу страну к революции. Остаётся загадкой, почему Германия в 1914 году решила, что сможет одна разгромить Россию и Францию.



Даже неспециалисту было понятно, что сил для осуществления такого плана у Германии явно недостаточно. Сравнение с 1812 и 1941 годами войны 1914 года неуместно, так как Наполеон и Гитлер бросили на Россию армии объединённой ими Европы и обеспечивали эти армии страны Европы с населением почти вдвое превышавшем количество населения в первом случае Российской Империи, а во втором – СССР.



Ясно, что Первая мировая война ускорила возникновение в России революционной ситуации. Но революционная ситуация, конечно, возникла не только по причине воздействия зарубежных сил, а, прежде всего, по причине состояния российского общества и эту причину мы ещё рассмотрим ниже.



Началом Февральской революции считается 27 февраля 1917 года. В этот день взбунтовались Волынский, а также Преображенский и Литовский полки. Генерал М. В. Алексеев, который с августа 1915 года до февраля 1917 года являлся начальником штаба Верховного Главнокомандующего императора Николая Второго и главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский, убедили царя в том, что Петроградский бунт непреодолим и вынудили отречься от престола.

Государь отрёкся от престола 2 (15) марта 1917 года. 8 марта Алексеев объявил ему: «Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным»… Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева»; впрочем, ещё в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!».

Эмигрировавшая в США и в 1986 году издавшая книгу: «Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия» Н. Н. Берберова утверждает, «что и М. В. Алексеев, и Н. В. Рузский были масонами и потому, естественно, стремились уничтожить историческую государственность России». Но в целом однозначного ответа на это утверждение другие исследователи не дают.

Л. Г. Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II. Алексеев в Могилёве сдал императора думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В. К. Лукин руководил арестом находившихся там великих князей, в том числе одного из самых выдающихся представителей царской семьи Александра Михайловича. Как видно из указанных фактов, не большевики арестовывали царя, а его первый помощник М. В. Алексеев.

В феврале 1917 года российские либералы уничтожили в нашей стране монархию, а английские либералы (правительство Англии) отказались принять Российского императора и обрекли его на смерть.

Сегодняшние либералы-ревизионисты восхваляют царя и предреволюционную царскую Россию с единственной целью – оклеветать Россию советскую и великий подвиг русского и других народов СССР превратить в позор.

В действительности царская Россия Николая II являлась великой, но бедной и технически отсталой страной, а либеральная Россия Керенского представляла собой гибнущую страну, которую спасли большевики.

Руководители царской России, в том числе и царь Николай II, являлись личностями далёкими от созданных позднее образов. К тому же они оказались государственными деятелями, неспособными управлять державой. В качестве подтверждения вышесказанного рассмотрим отдельные поступки Николая II.



За муки, которые принял Николай II и его семья, прощается ему всё, и мы обязаны всем сердцем сострадать ему, как мученику земли русской. Но в то же время, надо знать правду о нравах царя, о режиме. Имеется архивный фонд, в котором собраны рапорты полицейских чинов на вопиющую жестокость и противозаконность действий карательных экспедиций против крестьян.



На этих рапортах пометки синим карандашом, сделанные рукой царя. Под каждой пометкой удостоверено каллиграфическим почерком: «Его императорским величеством собственноручно начертано» – и подпись начальника имперской канцелярии».

Пометки царя представляют собой не распоряжения разобраться и привлечь к ответственности виновных, а позорные надписи и шуточки. Подобным же образом Николай II относился не только к крестьянам, но и к государственным деятелям. «Царь не ценил преданных России и самодержавию государственных деятелей, даже выдающихся… Из-за болезненно развитого самолюбия он не любил спорить. Как-то он сам признался: «Я всегда во всём со всеми соглашаюсь, а потом делаю по-своему».

Генерал А. А. Мосолов, начальник канцелярии Министерства двора в 1900-1917 годах, писал: «Он увольнял лиц, даже долго при нём служивших, с необычайной лёгкостью. Достаточно было, чтобы начали клеветать, даже не приводя никаких фактических данных, чтобы он согласился на увольнение такого лица. Царь никогда не стремился сам установить, кто прав, кто виноват, где истина, а где навет… Менее всего склонен был царь защищать кого-нибудь из своих приближённых или устанавливать, вследствие каких мотивов клевета была доведена до его, царя, сведения».

Протопресвитер армии и флота Г. Щавельский, находившийся в ставке при царе в 1916-1917 годах, оставил подробные описания того, как царь проводил свои дни в качестве главнокомандующего. Чтение их оставляет тяжёлое чувство. Видно, что революция, причём руками высших военных чинов, была неизбежна», – указывает С. Г. Кара-Мурза.

Из приведённых примеров очевидно разложение правящего слоя царской России. В 1917 году в Росси была революционная ситуация не только по причине внешнего воздействия и деградации правящего слоя страны, но и по многим другим причинам. Россия к революции шла со времён Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Бесправие и нищета крестьян и рабочих вели страну к революции.



Об уровне нищеты народа свидетельствует, в частности, факт, констатирующий, что в царской России 40% прибывающих по призыву молодых ребят первый раз ели мясо в армии, потому что в этих семьях не было денежных средств достаточных для покупки мяса. Детям давали более дешёвую пищу. Как говорят: «Не до жиру – были бы живы». Несмотря на это, торговцы и помещики вывозили за границу зерно и мясо, фактически отнимая продукты питания у русских детей.

Крестьяне в России вели общинное пользование землёй и принимали на себя обязательство в определённых случаях оказывать семьям общины помощь в обработке земли, выращивании сельскохозяйственных культур и сборе урожая. Рождались дети, образовывались новые семьи и на каждую семью, на каждого крестьянина приходилось всё меньше земли. Кроме материальной несправедливости, крестьяне постоянно переносили оскорбления и унижения, как со стороны помещиков и кулаков, так и со стороны государственных служащих.

Немногочисленный по сравнению с крестьянством рабочий класс находился не в лучшем положении. Каждый день изнурительный труд за невысокую плату, которой едва хватало на содержание, как правило, большой семьи. Работали по 12 часов в сутки, без идеи, тупо, как скоты, и ничего в жизни не видели, кроме работы. И все вышестоящие, более обеспеченные горожане относились к рабочим неуважительно, с пренебрежением.

Такое положение в стране не могло продолжаться очень долго. Если раньше крестьянин выращивал хлеб, растил детей, а дворянин, помещик служил в армии, проливал кровь, защищая Отечество и того же крестьянина, то в XX веке в царской России, освобождённые от обязательной военной службы помещики, купцы, владельцы заводов и фабрик, представлялись рабочим и крестьянам нахлебниками, в большинстве случаев ничего не создающими и не приносящими никакой пользы ни народу, ни государству.

Напротив, при полуголодной жизни народа многие представители привилегированных сословий, в частности дворянство, выезжали за границу, устраивали там балы, тратили тысячи золотых, заработанных трудящимися рублей. Состоятельные люди, изощряясь один перед другим, пользовались только иностранными вещами, платя за них русским золотом. Такой огромный вывоз денег за границу приводил к ослаблению Российского государства и всё большему обнищанию народа. Отсутствие спроса отрицательно сказывалось на развитии отечественного производства.

Уже давно элита дошла до такой степени неуважения к своему народу, его культуре, что между собой общалась только на французском языке. А если учесть, что большое количество помещичьих земель принадлежало иностранцам, то становится понятным, почему русские мужики жгли помещичьи усадьбы в 1917 году. Элитой была перейдена черта, дальше которой следует социальный взрыв.

Ещё в 1905-1907 годах крестьяне начали борьбу за землю и волю. Надо отметить, что в тот революционный период крестьянство проявило поразительную организованность и культуру: в ходе уничтожения около 3 тысяч поместий (15% их общего числа в России) практически не было случаев хищения личных вещей и насилия в отношении владельцев и их слуг.

Вот что пишет английский историк русского крестьянства Т.Шанин о насилии 1907 г.: «Поджоги часто следовали теперь особому сценарию. Решение о них принималось на общинном сходе, и затем, при помощи жребия, выбирались исполнители из числа участников схода, в то время как остальные присутствующие давали клятву не выдавать поджигателей… Крестьянские действия были в заметной степени упорядочены, что совсем не похоже на безумный разгул ненависти и вандализма, который ожидали увидеть враги крестьян, как и те, кто превозносил крестьянскую жакерию… Крестьянские выступления России оказались непохожими на образ европейской жакерии, оставленной нам её палачами и хроникёрами».

Царское правительство в лице председателя совета министров и министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина пыталось проводить реформы, направленные на решение аграрного вопроса. Крестьянам предлагали землю в Сибири, в Средней Азии, давали ссуду, подворье, оплачивали проезд.



Предлагали бесплатно землю в частную собственность. Предлагали, но не понимали, что не для русского человека жизнь на хуторе. А если что-нибудь случится с главой семьи: умрёт от болезни, погибнет? Как выжить одинокой вдове с детьми? А детей было по 5-10 душ в семье.



В случае потери кормильца община посеет зерно на делянке семьи, соберёт урожай, привезёт в дом. Не умрут дети голодной смертью. А на хуторе? На хуторе в случае потери кормильца вся семья пойдёт по миру. Имели место и другие причины отсутствия у многих крестьян желания переселяться на новые земли.



Переселение, конечно, шло, но не такими темпами, которые были нужны для решения вопроса безземельных крестьян и заселения территорий Российской империи. Реформа допускала выход из общины и получение земли в частную собственность без переселения на новые земли.

Учёный С. Г. Кара-Мурза о реформах Столыпина пишет следующее: «Смысл реформ Столыпина был в превращении сословия крестьян – базы сословного общества России – в два враждующих класса, сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Иными словами, предполагалось через «реформу сверху» преобразовать за кратчайший срок традиционное общество в современное, западного типа.



Это – несравненно более глубокое потрясение, чем, например, преобразование традиционного общества царской России в традиционное общество советского типа». На это указывают и другие исследователи, и историки.

После убийства в 1911 году в Киеве П. А. Столыпина евреем с русской фамилией Д. Богров активное проведение земельной реформы прекратилось, и земельный вопрос в России не был решён не потому, что прекратилось осуществление реформ Столыпина, а потому, что для его решения надо было отменить частную собственность на землю, а на это, естественно, царский режим пойти не мог.

Всего в период с 1907 по 1916 год из общин выделилось 22,7% от общего числа общинников. Многие из крестьян, выделившихся из общины, продали свои земли богатым крестьянам, в результате чего возникло кулачество, а продавшие землю стали батраками.



Как указывалось выше, Столыпин и стремился создать на селе господ и батраков, по европейскому образцу, за что его во время перестройки и вознесли в ранг великого государственного деятеля. В отличие от крестьянина, созданного столыпинскими реформами, общинный крестьянин при царе не был батраком. Он был хозяином на своей земле.

Реформа Столыпина не могла решить земельный вопрос, так как она поддерживала помещиков и формировала сельскую буржуазию – кулаков, что не соответствовало чаяниям крестьян.

А Февральская буржуазная революция не могла реализовать свои замыслы в 1917 году, потому что в огромном сословном российском обществе слишком мало было людей, поддерживающих превращение страны в либеральное государство. В России в феврале 1917 года ещё не было почвы, на которой могли бы обильно взойти семена либерализма.

Да и сами либералы чувствовали себя в России чуждым элементом. Совсем не так, как во Франции во время Великой Французской революции, в которой они показали своё истинное лицо.

Столетия Запад обвиняет Россию в жестокости, а его верные слуги и в настоящее время всё наше великое прошлое представляют чередой злодеяний и непродуманных решений. Но достаточно сравнить нашу революцию с французской, чтобы убедиться, что Россия во все времена была самой мудрой и гуманной страной в мире.



Английский мыслитель Томас Карлейль в свои юные годы непосредственно наблюдал последний период французской революции. В 1837 году он издал фундаментальное сочинение о французской революции 1789 года. «Карлейль стремился осмыслить бесчисленные чудовищные злодеяния французских революционеров.



Затоплялись барки, чьи трюмы были набиты не принявшими новых порядков священниками; «но зачем жертвовать баркой? – продолжал Карлейль. Не проще ли сталкивать в воду со связанными руками и осыпать свинцовым градом всё пространство реки, пока последний из барахтающихся не пойдёт на дно?.. И маленькие дети были брошены туда, несмотря на мольбы матерей. «Это волчата, – отвечала рота Марата, – из них вырастут волки». Потом женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают.



Это называют «республиканской свадьбой»… Вооружёнными палачами «расстреливались маленькие дети, и женщины с грудными младенцами… расстреливали по 500 человек за раз…» И вот вывод Карлейля: «Жестока пантера лесов…, но есть в человеке ненависть более жестокая, чем эта».

И образчик «предельной» (или, вернее, беспредельной) чудовищности: «В Медоне… существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши… История, оглядываясь назад… едва ли найдёт в целом мире более отвратительный каннибализм… Цивилизация всё ещё только внешняя оболочка, сквозь которую проглядывает дикая, дьявольская природа человека» – так завершает Карлейль.

За четверть века (до начала Реставрации в 1814 году) Французская революция пожрала, по разным оценкам, от 3,5 до 4,5 миллиона человеческих жизней. Это может показаться не столь уж громадной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6 – 7 раз меньше населения России эпохи её Революции (и, следовательно, гибель 4 миллионов французов соответствовала гибели 25 -30 миллионов жителей России) и что в конце XVIII века не имелось тех средств уничтожения, которые «прогресс» создал к XX веку.

Известный специалист в области исторической демографии Б.Ц. Урланис писал о жертвах Французской революции: «…этот урон был настолько значителен, что французская нация так и не смогла от него оправиться и… он явился причиной уменьшения роста населения во Франции на протяжении всех последующих десятилетий».



И в самом деле: ко времени Революции население Франции составляло 25 млн. человек, Великобритании – 11 млн., Германии – 24 млн., а к концу XIX века соответственно: 38 млн., 37 млн., и 56 млн.; то есть население Германии выросло в два с лишним раза, Великобритании – даже в три с лишним, а Франции – всего лишь на 50 процентов…

Я обратился к Французской революции, в частности, потому, что варварство Российской революции постоянно пытаются «объяснить» некой специфически «русской» жестокостью.



Между тем… ежегодные пышные торжества в Париже 14 июля под звуки «Марсельезы» заслоняют чудовищные зрелища, разыгрывавшиеся перед тысячными толпами (гильотинировались и мальчики 13 – 14 лет, «которым, вследствие малорослости, нож гильотины приходился не на горло, а должен был размозжить череп»), и заглушают вопли людей, запертых в идущих на дно барках…

Один из вождей Французской революции, Сен-Жюст, обращаясь к соратникам, дал формулу, ставшую своего рода законом: «Вы должны ка-рать не только предателей, но и равнодушных; вы должны карать всякого, кто пассивен в республике», – написал В.В. Кожинов. Бог миловал Россию, и Февральская революция не нашла поддержки среди населения страны.

Существует мнение, что Февральская революция была принесена в страну Западом, являлась инородным для России явлением и поэтому не нашла поддержки внутри страны.



Такое мнение нельзя назвать ошибочным. Надо подчеркнуть, что все партии, выступающие против самодержавия, в той или иной степени финансировались Западом и имели одну первостепенную задачу – ликвидировать самодержавие в России. Вероятно, Запад считал, что в результате ликвидации самодержавия рухнет российская государственность и беззащитная Россия окажется в руках Запада. Но Россия и её государственность, выпавшие из рук самодержавия и Временного правительства, оказались не в руках Запада, а в руках большевиков.



В результате Февральской Революции к власти пришло Временное правительство. Вдохновляемое международными элитными кругами, оно начало проводить во внутренней и внешней политике страны курс, соответствующий интересам Западных стран, прежде всего, Англии и США. Антанте не терпелось приступить к разделению Российской империи и уничтожению русской государственности на вечные времена.



Без сомнения указанные страны стремились вместо Российской империи иметь на территории России множество стран, полностью зависящих от Запада. Русская нация теряла свой имперский статус и со временем должна была исчезнуть с лица земли Александр Блок записал 12 июля 1917 года: «Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию»

В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) возникло «Объединённое правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей»), в ноябре – Закавказье (основание «Закавказского комиссариата» в Тифлисе), в декабре – Молдавия (Бессарабия) и Литва и т.д. Провозглашали свою «независимость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды! Катастрофический распад страны был следствием именно Февральской революции.

Великий моралист Адам Смит определил буржуазное государство, либеральное гражданское общество, которое могло возникнуть после Февральской революции в десятках, вновь образованных на обломках Российской империи государств, следующим образом: «Приобретение крупной и обширной собственности возможно лишь при установлении гражданского правительства.



В той мере, в какой оно устанавливается для защиты собственности, оно становится, в действительности, защитой богатых против бедных, защитой тех, кто владеет собственностью, против тех, кто никакой собственности не имеет». После краха сословной монархии русские люди стремились не к гражданскому обществу свободных индивидов, а к христианской коммуне, то есть к обществу- семье.

Россия никогда не была «гражданским обществом» свободных индивидов. В России было сословное общество (крестьяне, дворяне, купцы да духовенство – не классы, не пролетарии и собственники). Такое общество (как и советское) на Западе относят к тоталитарным обществам.



В сознание людей уже вложили понятие о том, что такое общество ужасно. Хотя ужасным является именно гражданское западное общество, породившее фашизм, потому что в гражданском обществе главной ценностью является обогащение, и в нём, можно сказать, морально всё, что даёт прибыль.



Именно так считал Гитлер, убивавший людей миллионами для обогащения Германии. Только Закон, страх сдерживает индивидов Западного гражданского общества от совершения преступлений. Кстати, французское слово тотальный означает всеохватывающий, полный, всеобъемлющий. Тоталитаризм означает по-русски всеединство.

Временное правительство взяло курс на продолжение войны с Германией до победного конца, но не прекратило совершать действия, ведущие к распаду страны. Восстания охватили всю страну. В. Кожинов, анализируя данные события, сказал, что само бытие России невозможно без твёрдой государственной власти.



Без сомнения он имел ввиду власть, которая во внутренней и внешней политике руководствуется интересами своей страны, своего народа. Власть (Временное правительство) в 1917 году проводила политику, совершенно не соответствующую интересам России. «Заявляя о сохранении «единой и неделимой» России, Временное правительство культивировало сепаратизм – а большевики, заявляя о праве наций на самоопределение, везде выступали непримиримыми противниками сепаратизма».

Временное правительство быстро потеряло власть, потому что было враждебно крестьянской России. Революционеры либеральных партий разрушили власть сверху донизу, так что безвластие коснулось буквально каждого человека. Ужас безвластия витал над страной, приводя к унижению, страданиям и гибели многих тысяч людей.



Это безвластие умышленно поддерживалось Временным правительством для полного уничтожения русской государственности. Как признавал тогда лидер правых А. И. Гучков, «мы ведь не только свергли носителей власти, мы свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть».



В этом стремлении разрушать Россию до пределов, определённых Западом, Временное правительство, пришедшие к власти в феврале 1917 года, перешло черту дальше которой наступало полное безвластие и поэтому само лишилось власти.

Леонид Масловский



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