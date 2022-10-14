Неразумные расходы
Илон Маск предложил Пентагону самостоятельно обслуживать использование Starlink на Украине и заявил о нежелании вкладываться в поддержание действия системы на украинской войне за свой счет в течение неопределенного времени.
Также Маск ответил на предложения украинских жлобов "заткнуться, пойти на х…и молча поставлять Старлинк на Украину" заявив, что воспользуется предложением пойти на х…
Конечно, полностью "Старлинк" Украине не отключат и финансирование просто переключат на Пентагон. Тут скорее можно заметить, как Маск последовательно дистанцируется от демократической партии перед промежуточными выборами и играет на стороне трампистов.