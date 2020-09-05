Неразумность капитализма



Излишнее «разнообразие»

Допустим, заходим мы в магазин и видим 20 курток одной и той же модели, но с разными цветовыми оформлениями. Где-нибудь в Москве. Казалось бы, необходимо радоваться. Ведь наступило то самое, так превозносимое буржуазными пропагандистами «изобилие», и люди могут свободно «самовыражаться» — но нет. Если вглядеться чуть поглубже, то радоваться тут нечему.



Во-первых, такое изобилие раскрасок курток просто не нужно. Оно не несёт в себе никакой нагрузки. Можно сделать три варианта раскраски, четыре. Но не 20. Представьте, сколько уходит производственных ресурсов на подобное «разнообразие» (хотя правильнее это было бы назвать словом «безобразие»).



А ведь те средства, которые были потрачены на производство этих 15 расцветок, можно было бы направить, например, на открытие дополнительных больниц где-нибудь в провинции, где их катастрофически не хватает. Я думаю, что даже самые рьяные последователи «самовыражения» не стали бы спорить с такой постановкой вопроса.



Да, в Москве курток много, но в провинции, чтобы поехать в медицинский пункт, люди вынуждены самостоятельно добираться до него по много часов. Неужели такой метод производства, который допускает такие перегибы, можно назвать как-нибудь иначе, кроме как «нерациональный»?

Порой просто диву даёшься, почему мы, люди, разумные существа, которые придумали столько сложнейших технических приспособлений, не можем выстроить такую экономическую систему, которая смогла бы сгладить подобные абсурдные противоречия.



Иными словами, почему мы не переходим к коммунистическому способу производства?

Запланированное устаревание

Ещё одним из абсурдных проявлений капиталистической системы можно назвать запланированное устаревание, которое продиктовано исключительно примитивной, мещанской, эгоистической логикой сиюминутной наживы.



Производитель выпускает товар, в жизненный цикл которого уже заранее включено устаревание продукта. То есть вместо того, чтобы экономить и без того ограниченные ресурсы нашей планеты и делать продукты, которыми можно пользоваться десятки лет, капиталист намеренно заставляет продукт «состариться» раньше времени, тем самым заставляя бездумно транжирить природные ресурсы, которые и без того непросто добывать.



В свете всех вышеперечисленных фактов особенно абсурдно звучат заверения капиталистов о какой-то там «экологичности» своих товаров. О какой экологичности может идти речь, если сама логика капиталистического производства подразумевает бездумную трату ресурсов? Которая происходит лишь для того, чтобы насытить бездонное брюхо очередного толстосума-эксплуататора.

Современный смартфон, который меняют чуть ли не каждые один-два года, чтобы быть в «тренде», вполне может работать и 10 и 15 лет. Только представьте, сколько можно было бы высвободить производственных мощностей, если вместо капиталистического способа производства мы бы перешли к коммунистическому, в котором срок службы вещей устанавливался бы не логикой сиюминутной наживы, но логикой научного планирования и здравого смысла.

Бессмысленные товары

Помимо того, что запланированное устаревание и абсолютно бесполезное разнообразие есть настоящий абсурд, также привлекает внимание то огромное количество абсолютно лишних, бесполезных товаров и предметов обихода, которые нам предлагают современные капиталисты.



Всякие силиконовые держалки, цветные ластики десятков тысяч цветов, всевозможные коробки, побрякушки, безделушки, не несущие за собой никакой пользы, потребительный интерес к которым основывается исключительно на быстропроходящем «вау-эффекте».



Для чего всё это нужно? «Чтобы было “комфортно”», — ответят нам маркетологи и прочие менеджеры.

Но ведь «комфорт» — понятие очень обширное и в него входят не только материальные ценности, но и вещи, которые нельзя «пощупать».



Гораздо «комфортнее» будет жить в обществе, где отсутствуют капиталистические противоречия, где нет буржуазного абсурда, конкурентного людоедства и нет силиконовых держалок, чем жить в обществе, где этих самых держалок полно, но при этом люди готовы сожрать и уничтожить друг друга ради сиюминутной выгоды, где состояние перманентной войны «всех против всех» является нормальным явлением жизни. Где классовые противоречия опосредуют так или иначе каждого.

Немного задуматься над происходящим, проанализировать буржуазные мифологемы о «важности выбора» и «товарном изобилии», и всё встаёт на свои места.



Это уже поняло поколение советских людей, которое на своей шкуре в 90-е годы сумело «почувствовать всю прелесть» подобных теоретических изысков на практике. Да, в магазинах появилось множество товарных безделушек, но в тоже время крупнейшие предприятия, созданные коллективным трудом советского общества, были уничтожены. А вместе с ними и экономика страны.

Тезис Энгельса о неразумности и пагубности закона капитализма о частном присвоении коллективного труда был подтвержден реальностью.



Неужели все эти безделушки, которые появились лишь благодаря уничтожению СССР, того стоят? Государственное образование на руинах СССР под названием «Российская Федерация» путём уничтожения принадлежащей рабочему классу собственности интегрировалось в мировую капиталистическую систему.



Что потеряли люди, перечислять смысла нет. «Зато» теперь они стали пролетариями и получили право выбирать один из двадцати цветов куртки, в котором будут стоят в огромной очереди в так успешно «оптимизированную» нашими менеджерами-рыночниками районную поликлинику.

учиться, учиться и учиться коммунизму». Развивать в себе диалектическое мышление, постоянно самообразовываться, тренировать свой ум так, чтобы абсурдные моменты современного буржуазного мира не смогли пройти мимо нашего взора.



И вести пропаганду, убеждать людей в правоте стремления к коммунизму. Кто знает, быть может, именно подобные подмеченные моменты позволят человеку задуматься над тем, что в мире твориться «что-то не то», и тем самым дать импульс долгому и тернистому пути к обретению достоверного научного мировоззрения.

С. Макаров





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