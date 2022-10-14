Что происходит НА и С Запорожской АЭС. Борис Марцинкевич
Зачем Владимир Путин подписал отдельный указ, касающийся Запорожской АЭС, и что там написано? Кому теперь принадлежит ЗАЭС? Сколько ещё проработает атомная станция? Говорит физик, главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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