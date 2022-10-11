В самый разгар обсуждения проекта федерального бюджета в парламенте Всемирный банк (ВБ) официально признал, что сценарий, заданный России Западом, не сработал. Ещё летом глобалисты придерживались мнения, что экономика нашей страны рухнет почти на 9%. Теперь в их прогнозах эта цифра уменьшена вдвое.

Хотя расчёты ВБ вызывают вопросы (спад производства в этом году не должен превысить 2–3%), не будем вдаваться в подробности. Важно уже то, что даже наши враги признают – Россия способна отражать их атаки, тем самым соглашаясь со словами премьер-министра Михаила Мишустина о том, что Запад не смог вывести нашу страну из глобальной экономики. Россия обыграла санкции, увеличив доходы на 50%.

Нынешнее улучшение прогнозов напоминает ситуацию 2020 года, когда международные финансовые институты пророчили России огромный спад, но в итоге экономические показатели ухудшились всего на 2,7%. Сыграло свою роль решение правительства не останавливать производство, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Заводы продолжали работать и поставлять продукцию.

Сегодня ситуация более сложная. Надо не только провести корабль между санкционных рифов и военных угроз, но и умело обойти все преграды, взяв курс на Восток.

При старом подходе, когда сверхдоходы от продажи энергоресурсов складывались в копилку и вывозились за рубеж на хранение, а экономика испытывала денежный голод – о плавном выходе из нынешнего кризиса, созданного Западом, не могло быть и речи. В ответ на заморозку международных резервов правительству Михаила Мишустина пришлось забыть советы глобалистов и включить бюджетные стимулы вопреки законам рынка. Отмена бюджетного правила, направление доходов в государственные проекты, выкуп активов стратегических предприятий, финансовая поддержка регионов и ведущих отраслей, – всё это в критический момент помогло удержать экономику на плаву.

Продолжение активной поддержки ключевых государственных проектов последует и в 2023, и в 2024 годах. Это значит, что деньги, пополняющие казну, не будут лежать на счетах Минфина мертвым грузом. Их направят на производство, стройки, инфраструктуру, благоустройство. При такой политике, вполне возможно, мы выйдем на стабильные темпы роста уже во втором квартале 2023 года.

Положительно повлияет на экономику вхождение в состав России четырёх новых регионов: расширится рублёвая зона, увеличится число инвестиционных проектов, которые ещё больше укрепят национальную валюту. С расширением российских территорий Минэкономразвития ожидает прирост производства в металлургии на 20%, в угледобыче – на 6%, по сбору зерновых – более чем на 10%. Да, государству придётся потратиться на строительство домов и предприятий, но все эти затраты обернутся прибылью и новыми рабочими местами. Всё это будут инвестиции, которые очень скоро окупятся сторицей.

После принятия Западом восьмого пакета санкций, который, как полагают в правительстве, не последний, власти определили ряд системных решений, которые позволят в ускоренном режиме адаптировать экономику к новым, ещё более жёстким реалиям.

Представлявший в Госдуме новые приоритеты экономической политики министр экономического развития Максим Решетников выделил направления, которым будет уделено особое внимание. Это транспорт и логистика, импортозамещение, технологический суверенитет, цифровизация, стимулирование инвестиций, развитие финансового рынка, занятость, внутренний спрос, социальная сфера, интеграция в рамках ЕАЭС и со странами-партнёрами, поддержка регионов, макроэкономическая стабильность. На этой основе и будет строиться сценарий развития под названием «Ускоренная адаптация», позволяющий преодолеть экономический спад уже в 2024 году. Экономический рост, по словам министра, на уровне 3% ВВП и выше должен состояться на основе внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного. Но спрос этот ещё надо будет поддержать.

Бюджет, как отмечают представители Минфина, должен учитывать все расходы на обозначенные президентом цели и задачи, включая оплату труда, дотации и субвенции регионам. При этом Минфин хочет подстраховаться и предлагает в предстоящем году урезать на 10% незащищенные расходы ведомств. И хотя ограничения не затронут расходы на оборону (они, по понятным причинам, должны увеличиться), пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицину, стремление Антона Силуанова урезать расходы в нынешних условиях вызывает вопросы. Ведь на неотложные нужды теперь потребуется больше денег, а к внутренним проблемам прибавятся задачи по восстановлению присоединённых к России новых территорий, которые объявлены приоритетными на предстоящую трёхлетку.

Представляя в Совете Федерации законопроект о бюджете на 2023-2025 годы, министр финансов предложил пополнять казну за счёт повышения налогообложения добычи и экспорта газа, нефтянки, введения экспортных пошлин на подорожавшие на мировых рынках уголь и удобрения. Только в следующем году эта мера, по расчетам Минфина, принесёт бюджету около триллиона рублей.

При этом, по словам Силуанова, стимулирующая функция налоговой системы в ближайшие годы должна сохраниться: администрирование будет упрощаться, а налоговые льготы начнут предоставлять только под инвестиции. В общем и целом посыл правильный. Но вот по поводу дивидендов, которые хотят изымать у всех подряд, возникают вопросы. Как можно прогнозировать объём предполагаемых выплат на три года вперед, когда в любой момент в нынешних условиях финансовые показатели компаний могут резко измениться? Например, если кормилец бюджета «Газпром» прекратит транзит через ГТС, то потеряет 40 млн кубометров в сутки. А это при нынешних ценах 60–75 млн долларов ежедневной выручки.

Новый бюджет отличается максимально высоким уровнем расходов. С 2023 по 2025 годы они оцениваются в 29 триллионов рублей в год. Эта цифра рассчитывалась с учётом постепенного перехода к новому бюджетному правилу, которое ограничивает расходование нефтегазовых доходов восьмью триллионами рублей в год вне зависимости от цены нефти. Новое правило позволит направлять на расходы все ненефтегазовые доходы, а также нефтегазовые в пределах заданных ограничений в год в 2023–2025 годах с последующей индексацией и за пределами трёхлетки. Впрочем, в Госдуме сочли возвращение к бюджетному правилу преждевременным.

В условиях санкционного давления и ведущихся нашей страной военных действий в любой момент могут потребоваться дополнительное финансирование. Пора переходить к мобилизационной экономике, а не думать о финансовой кубышке.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева уверена, что на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) надо организовать госзаказ на ту продукцию, которая нам сейчас очень нужна, чтобы компании смогли заработать прибыль, а люди – получать зарплату. Не следует, как считает Дмитриева, хранить средства фонда в валютах дружественных стран. Меняя нефтедоллары на юани и рупии, по сути, мы будем просто финансировать дефицит бюджета других государств, забирая деньги из нашей экономики.

Чиновники объясняют необходимость накопления резервов в валютах других государств наличием у России избыточных нефтегазовых сверхдоходов. В действительности же у нашей страны, как полагает академик Сергей Глазьев, нет никаких сверхприбылей. Мы просто недофинансируем всю сферу развития – науку, образование, здравоохранение. Такое положение надо исправлять.

На совещании по экономике президент призвал гибко реагировать на западное давление. А значит и привычный подход к экономике и финансам с ориентацией на то, что скажет Запад, нужно менять. Но Минфин, похоже, не готов к этому. Легче жить по привычке: если денег не хватает, их нужно занять.

Уже в IV квартале этого года Минфин планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 150 млрд рублей. Сумма вроде бы небольшая, но это только «пробный шар». В 2023 году объём заимствований хотят увеличить в разы – до 2,5 трлн рублей. Плюс ещё на триллион рублей Минфин готов разместить ценные бумаги для замещения использования средств Фонда национального благосостояния. То есть те деньги, которые будут взяты из ФНБ, туда возвратят, заняв их на долговом рынке. Экономисты ломают головы: в чём смысл такой схемы? Ведь Центробанк и так фактически допечатывает по запросу правительства деньги как бы взамен замороженной на Западе валюты. Вопреки расхожему мнению либеральных экономистов умеренная эмиссия, как показывает практика, ни инфляцию, ни цены не разгоняет. Наоборот, вместе с ростом денежной массы, направленной на конкретные цели, основные показатели улучшились. Только за август этого года в экономику пришло 2,51 трлн рублей.

С таким же успехом Центробанк мог бы напечатать деньги и под облигации федерального займа (ОФЗ), чтобы Минфин не вытаскивал их с рынка. Можно пойти и другим путём, вспомнив опыт 2020 года, когда эмиссионные деньги направляли в бюджет через «банковскую прокладку», настоятельно советуя кредитным организациям скупать ОФЗ и закладывать их в Центробанк. По такой схеме бюджет пополнился почти на 5 трлн рублей. Благодаря этим деньгам Россия смогла выйти из кризиса 2020 года с наименьшими потерями. Сегодня ничто не мешает повторить такую схему, исключив из неё посредников – коммерческие банки. Минфин может выпустить ОФЗ под небольшой процент, либо по нулевой ставке и напрямую предложить их Банку России. Тогда бы и решились проблемы с госдолгом, и с дефицитом денежной массы. Но Силуанов на это почему-то не идёт.

Для ускоренного импортозамещения в нынешних условиях требуется особая поддержка реального сектора. В бюджете на трёхлетку заложен триллион рублей на предоставление регионам инфраструктурных кредитов на реализацию почти тысячи проектов по строительству и модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов, о чём совсем недавно можно было только мечтать.

Скорее всего, и заложенные в проекте бюджета расходы на оборону, и усиление мер безопасности внутри страны придётся увеличивать уже после первого квартала 2023 года.

Если продолжать кроить экономику по западным лекалам, то денег на неотложные нужды точно не хватит. Нам никто не мешает действовать в собственных интересах, не оглядываясь на то, что скажет МВФ и связанные с ним международные организации. Ресурсы у нашей страны огромны. Надо только распорядиться ими с умом в интересах страны и народа.