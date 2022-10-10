Кто и зачем собирает персональные данные детей
Как через школы учеников затягивают в цифровизацию? Кем и зачем создаются загадочные «родительские советы», в которые обычным родителям невозможно попасть? Как вышло, что региональные департаменты образования никому не подчиняются? И кто ответственен за то, что персональные данные детей оказались в опасности? Об этом говорит автор проекта “На распутье.ру” Андрей Афанасьев.
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