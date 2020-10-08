Главная » Мировоззрение, Политика

Операция «Детские ладошки». Зачем «Сбер» собирает биометрические данные школьников

13:08. 8 октября 2020 154 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Источник: thebell.io @ Валерия Позычанюк

Сбербанк активно собирает биометрию не только у взрослых, но и у детей. С 2015 года в российских школах запущен его проект «Ладошки» — и хотя законом сбор биометрических данных у несовершеннолетних не предусмотрен, ладошки собраны уже у сотен тысяч школьников по всей стране. The Bell нашел недовольных родителей и разобрался в юридической стороне вопроса.

«Это началось прямо на первом собрании, ещё до 1 сентября, — рассказал The Bell родитель первоклассника одной из подмосковных школ. — Одним из первых пунктов на повестке стал проект «Ладошки». Нам сказали, что в нашей школе обеды и буфет оплачивают теперь только так, и всем родителям нужно подписать согласие [на сбор и обработку персональных биометрических данных. — Прим. The Bell]».

Речь о запущенном ещё в 2015 году проекте Сбербанка «Ладошки» — системе безналичной оплаты школьного питания, где вместо карт и смартфонов как идентификатор используется один из типов биометрических данных — отпечаток рисунка вен ладони, уникальный рисунок сосудов, который не изменяется до конца жизни и который сложно подделать. Чтобы заплатить за обед, школьник прикладывает руку к сканеру на специальном автомате, выбирает блюдо из меню — и деньги автоматически списываются с прикрепленного к биометрии счета.

К осени 2020 года «Ладошки» установили больше 600 школ по всей стране, рассказали The Bell в «Сбере». В московской школе в среднем учится 550–950 человек, а значит, система должна была охватывать уже сотни тысяч школьников. «Ладошки» — проект частный и коммерческий, предполагающий письменное согласие родителей на обработку персональных данных детей. Но The Bell нашел единичные примеры, когда администрация школ фактически не оставляла родителям учеников выбора, а заодно выяснил, что согласия взрослых в таком деликатном деле может быть недостаточно.

Обед по «Ладошке»

«Больше всего меня удивило, что никто не спорил: нам просто сказали, что платить за еду придется так, и всех это устроило. Мы были против, но кроме нас была только одна семья, которая сомневалась, — рассказывает родитель первоклассника из Подмосковья. — В итоге нам в классе объявили бойкот, нам звонили родители других учеников и убеждали подписать согласие. Учитель говорил, что иначе ребенок не сможет есть горячий обед: за наличные можно будет купить только булки в буфете». После нескольких месяцев противостояния школа предложила этой семье «временное» решение — давать ребенку наличные. «После этого проблема как будто рассосалась сама собой», — заключает собеседник The Bell.

В одной из школ Пензенской области после установки «Ладошек» обслуживание было перестроено так: оплата обеда или завтрака в школьной столовой — только через «Ладошки», а покупки в буфете можно было по-прежнему оплатить наличными, рассказали родители одного из местных школьников. После начала эпидемии коронавируса покупки в буфете вообще отменили — осталась только столовая с обслуживанием через «Ладошки». У собеседника The Bell сложилось ощущение, что регистрация в системе обязательна — уже на собрании перед 1 сентября родителям выдали логины от личных кабинетов детей, хотя в тот момент ещё не был подписан договор на питание с поставщиком школьного питания.

Но на практике обязательным подключение к «Ладошкам» считают не во всех школах, участвующих в эксперименте. Среди родителей учеников, с которыми поговорил The Bell, нашлись двое родителей из других регионов, которые не стали подписывать согласие на сбор биометрии и подключаться к системе и продолжают платить за обеды наличными, — в их школах с этим проблем нет.

Как «Ладошки» собирают биометрию

«По статистике 90% детей тратят деньги на чипсы, сладости или вообще ходят весь день голодные — ведь родители все равно не узнают. Система безналичной оплаты питания для школьников «Ладошки» помогает решать эту проблему», — объясняется на сайте проекта.

Для того чтобы завести кошелек в «Ладошках», родителям или другим законным представителям школьника требуется подписать согласие на сбор биометрии и обработку персональных данных. Этот процесс значительно усложняет запуск системы, и многие операторы, предоставляющие похожие услуги, пренебрегают этим этапом, говорят в Сбербанке, — но в «Ладошках» «привыкли действовать в законном поле».

В согласии, которое подписывают родители (приложение 10 к правилам системы), перечислены такие данные, которые собирают с учеников:

  • фамилия, имя и отчество;
  • сведения о документе, удостоверяющем личность;
  • адрес регистрации;
  • сведения о месте обучения;
  • биометрические персональные данные.

Создатели сервиса хорошо понимают, что работают на крайне деликатном рынке — в разделе FAQ из презентации «Ладошек», которую распространяют в школах, подробно рассказывается, что это — не «финансовая афера», а оператор программы — дочка «Сбера» — не зарабатывает «сверхприбыли». Отдельно большое внимание организаторы уделяют здоровью: в презентации прописано, что фото ладони не вредит ребенку, а «инфракрасная подсветка сравнима с работой телевизионного пульта». «Плохо воспитанным старшеклассникам» с «Ладошками» будет сложнее отобрать у малышей деньги, убеждает родителей оператор проекта.

Отдельно в FAQ подчеркивается, что данные собираются в соответствии с законом о персональных данных. Собирает их школа, но хранит оператор проекта — «дочка» Сбербанка, небанковская кредитная организация «Расчетные решения». Обрабатывать данные по условиям соглашения может и оператор, и сам Сбербанк. Но биометрические данные в системе не хранятся, полученный сканером рисунок вен в режиме реального времени преобразуется в уникальный цифровой код, который нельзя преобразовать обратно, после чего сам рисунок уничтожается, настаивают в Сбербанке.

Если вдруг родители не согласны подписывать согласие на сдачу биометрии, для них есть другое решение (приложение 10.2): ребенка все равно подключат к системе и соберут его персональные данные, но вместо отпечатка ладони для идентификации будет использована карта.

Если же родители или законный представитель совсем не хотят, чтобы ребенок принимал участие в проекте, они вправе отказаться и ребенок сможет оплачивать питание наличными, ответили в банке в ответе на запрос The Bell.

Чтобы пополнять кошелек, родителям, скорее всего, придется завести счет в Сбербанке: в числе способов пополнить счет для обедов указаны «Сбербанк Онлайн» и банкоматы банка. В теории привязать кошелек можно и к счетам в других банках. Но, как объяснил представитель «Расчетных решений» на форуме banki.ru, автоматическое зачисление денежных средств осуществляется в случае, если пополнение производится через банки, присоединившиеся к системе. Их названия указаны на сайте проекта в разделе со списком кредитных организаций — участников системы. Но пока там значится только сам Сбербанк, других партнеров у проекта нет.

В Минпросвещении на запрос The Bell ответили, что все вопросы по «Ладошкам» находятся в компетенции Сбербанка.

Как «Ладошки» попадают в школу

Местные СМИ нередко позиционируют «Ладошки» как основной способ оплаты школьного питания: например, издание «Заречье» пишет, что с начала нового учебного года «деньги нужно будет перечислять не на счет Комбината школьного питания, как это было раньше, а через специальный личный кабинет, который заведут для каждого школьника». Упоминаний о том, чей это проект и какие есть альтернативы, там нет.

В одном из регионов «Ладошки» появились после того, как о нем узнал глава администрации. После этого Сбербанку предложили сделать пилотный проект в одной из школ, рассказали The Bell в проектном офисе одного из городов. После того как проект признали успешным, «Ладошки» начали вводить и в других школах. Все происходило с согласия родителей, на собраниях у них спрашивали, готовы ли они перейти на систему с использованием биометрии. В итоге не подключились к системе только порядка 5% детей, говорят там. «Введение системы облегчило работу поставщику питания и учет для школы. «Ладошки» сильно увеличили пропускную способность буфета и столовой», — считают в проектном офисе.

Но есть у проекта и свои минусы: во-первых, из-за федерального масштаба проекта он медленно адаптируется к особенностям регионального законодательства и требований местных регуляторов. Во-вторых, хотя «Расчетные решения» не берут комиссию с родителей, проект — все-таки коммерческий, за всю систему платят поставщики еды. Часто это муниципальные организации, которым приходится отдавать комиссию в 3–3,6%, рассказали в проектном офисе. Для поставщиков школьного питания это чувствительная сумма.

Что говорят юристы

По поводу сбора биометрии у детей есть позиция Минкомсвязи, говорит юрист, специализирующийся на теме персональных данных. И она заключается в том, что биометрические данные детей обрабатывать нельзя даже с согласия родителей. В недавнем письме с методическими рекомендациями министерства говорится, что «обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних в силу их недееспособности, в том числе с согласия в письменной форме законного представителя субъекта персональных данных на обработку его биометрических персональных данных, не допускается» за некоторыми исключениями, которые определены частью 2 статьи 11 Закона о персональных данных (в госнуждах и в целях госбезопасности).

По закону согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних дает законный представитель, но из-за формулировки закона о биометрических персональных данных, требующего письменного согласия самого субъекта, родители дать это согласие за него не могут — на это нет юридических оснований, подтвердил The Bell автор рекомендаций Минкомсвязи, бывший сотрудник министерства Сергей Абрамов.

Методические рекомендации Минкомсвязи — это разъяснения для школ, и они не могут являться основанием для привлечения образовательных организаций к ответственности, признает Абрамов. «В то же время эти рекомендации содержат разъяснения применения закона, положения которого являются обязательными для применения образовательными организациями», — объясняет он.

В Роскомнадзоре The Bell ответили, что рекомендации Минкомсвязи основаны на действующем законодательстве. «Для законного использования биометрических персональных данных необходимо согласие на их обработку в письменной форме от самого субъекта персональных данных и не предусмотрено получение согласия от законного представителя субъекта персональных данных». На каком основании в таком случае работает проект «Ладошки», в ведомстве комментировать не стали.

В Сбербанке считают, что действуют по закону: законными представителями школьников во всех отношениях являются родители или лица, их заменяющие, говорят в банке. «Если предположить, что закон о персональных данных не позволяет родителям давать согласие на обработку биометрических персональных данных школьника при установлении его личности, то по существу надо говорить о правовом препятствии для реализации законных прав и интересов не только школьников, но и родителей», — пояснили в банке. Кроме того, возможность обработки биометрии несовершеннолетних с согласия законного представителя подтверждена рядом судебных решений, сказали в «Сбере».

По закону о персональных данных заставлять давать согласие на обработку насильно — нельзя, но грань здесь тонкая, признают опрошенные The Bell юристы. Если школа дает возможность платить за еду разными способами и выполняет свои обязательства по предоставлению питания, то формально закон будет на её стороне.

Биометрия и не только

У проекта «Сбера» сложная судьба: в 2016 году банк благодаря «Ладошкам» стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards в номинации «Лучший банк для детей и молодежи». Но уже на следующий год «Ладошки» раскритиковал Роскомнадзор, а его руководитель Александр Жаров назвал его процедурой биоидентификации детей. В этом же году его взялась проверять тюменская прокуратура, посчитав, что проект собирает избыточное количество данных. Пару лет после этого система почти не обсуждалась, только эпизодически региональные издания сообщали, что и в школы их города пришел инновационный проект.

Но на днях Сбербанк снова взял премию «Лучшие социальные проекты России» — в том числе благодаря «Ладошкам». Интересно, что биометрию на своем сайте «Сбер» больше не упоминает: в пресс-релизе о проекте говорится, что «функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты», о сборе рисунков вен ладони не говорится ни слова.

Сбербанк в целом довольно агрессивно собирает биометрические данные клиентов, вольно трактуя нормы закона, считает юрист Константин Бочкарев. Со своей базой биометрии «Сбер» напрямую конкурирует с ЦБ. Еще в 2016 году регулятор объявил о подключении банков к своей Единой биометрической системе (ЕБС). По настоянию регулятора банки в своих отделениях обязаны были просить людей сдать изображение лица и отпечаток голоса, чтобы потом человек мог получать банковские услуги удаленно. Но проект не полетел — и во многом благодаря Сбербанку. Герман Греф называл технологии ЦБ «сыроватыми», сам «Сбер» нехотя подключился к ЕБС лишь в конце 2018 года, продолжив при этом активно собирать свою «значительно более продвинутую» базу биометрии.

Сбербанк — не единственный, кто пытался собирать биометрию с несовершеннолетних, с этой темой был связан не один скандал. Один из них разгорелся в прошлом году, когда стало известно, что университет «Синергия» вместе с компанией Genetic-Test снимает отпечатки школьников из Подмосковья без разрешения родителей. С помощью биометрии в университете проводили тест на профориентацию, в основу которого легла дерматоглифика — учение о том, что характер можно определять по узорам отпечатков, которое не имеет под собой научного обоснования. До недавнего времени в России работали и другие похожие проекты, среди них — InfoLifes предпринимателя Александра Зубарева, который продавал свою бизнес-идею франчайзи (в 2013 году их было 600, писал «Коммерсант»).

Персональные данные несовершеннолетних (без биометрии) активно собирают и другие участники рынка. Крупный «сборщик» данных — «Ростелеком». Вместе с партнером «Дневник.ру» госкомпания запустила проект «РТК-Дневник», чтобы продвигать свои электронные дневники и системы мониторинга успеваемости. Для этого проекта компании собирают не только ФИО и паспортные данные учеников, но и СНИЛС, пол, место жительства, состав семьи, фактический адрес проживания, полис и достижения в учебе, следует из согласия на обработку персональных данных, которое подписывают родители (есть в распоряжении The Bell).

Метки: чит.клуб

Источник: https://nstarikov.ru/operacija-detskie-ladoshki-zachem-sber-sobiraet-biometricheskie-dannye-shkolnikov-120106

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
...сирийских населённых пунктов. В операции задействована авиация, переброшенная на...высотками, ловко цепляясь маленькими ладошками за колючую проволоку. Несколько...в школу и обратно. Детская психика уже не реагирует на...водой. — Нет-нет, зачем они нам здесь? От ...
Любителям фантастики Рассказ Хакеры Часть-4
...есть вариант на случай провала операции, Абсолем? – Радж с...планеты и луны корявым детским почерком было подробное описание,...вазе с цветами. “Интересно, зачем им вымышленные имена? – ...весело усмехнулась и покрутила ладошками с растопыренными пальцами в ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 21 декабря 2014
...в облаке листвы, сложив ладошки рупором, во всю мощь ...руках, а потом расстреливали. — Зачем они это делали? — Это... школьные столовые и в детские садики Алчевска. Благодаря этому... резервы и продолжить карательную операцию. Отношения между национальной гвардией...
Опасное соседство
...и не подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!... встревожить ответственных родителей. Детский психолог Елена Маркова предлагает...поныть и похлопать в ладошки. Результат усвоения модели:... российских СМИ – проводить карательные операции против населения»; «Если вы...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 17301 12387
    Владимир 8 октября 2020 в 13:53

    Да Греф с “сотоварищами” конкретно уже всех достал?
    Вот интересно, если он не дай бог попадет толпе в лапы, его просто повесят или придумают че поинтересней?

    Ответить
       
  • 33737 29359
    Вячеслав 8 октября 2020 в 14:35

    Если нельзя собирать эти сведения, то почему этого грефа не привлечь бы к уголовной ответственности?

    Ответить
       
  • 5849 4761
    Женечка 8 октября 2020 в 15:03

    Чтобы ребенок мог оплатить ладошкой, родителям нужен банковский счет. Удобнее всего в Сбербанке, которому детские ручки, возможно, помогут получить новых клиентов. Это ежели отвлечься от философских мыслей.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)