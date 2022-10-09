Из-за вашего отказа погибло больше кол-во британских солдат
Из-за вашего отказа погибло больше кол-во британских солдат
Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.
"Что касается Косова, сейчас вам расскажу то, чего вы не знали. В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил [премьер Венгрии] Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности. От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением.
Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме [канцлер ФРГ] Герхард Шредер", – рассказал Вучич. По его словам, Маргарет Тетчер впоследствии упрекнула Орбана за то, что "из-за его отказа погибло больше британских солдат". "Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить", – подытожил сербский лидер.
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