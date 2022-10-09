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Из-за вашего отказа погибло больше кол-во британских солдат

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Из-за вашего отказа погибло больше кол-во британских солдат

Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"Что касается Косова, сейчас вам расскажу то, чего вы не знали. В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил [премьер Венгрии] Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности. От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением.

Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме [канцлер ФРГ] Герхард Шредер", – рассказал Вучич. По его словам, Маргарет Тетчер впоследствии упрекнула Орбана за то, что "из-за его отказа погибло больше британских солдат". "Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить", – подытожил сербский лидер.

https://t.me/bbbreaking/137669 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7906940.html
Метки: 1999, балканы, Британия, венгрия, вучич, нато, орбан, Сербия, США, югославия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9716 7300
    чужой три часа назад

      Сейчас запрещено обращать внимание на разговоры о Боге.
      Нельзя сегодня следовать закону или моральным нормам человека.
      Сейчас нельзя брать деньги от мирового сообщества.
      Сейчас России нужно выжить. Нужно стоять всем вместе в кровь и насмерть.

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