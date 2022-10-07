Частичная мобилизация и проигранная война. Трезвый Взгляд Виктора Пономарева. Выпуск 6.
Продвижение «Трезвого Взгляда»: карта СБ 2202 2006 9415 9540 (Виктор Александрович Пономарев)
Благодарю за поддержку.
В этом выпуске мой трезвый взгляд на:
• Частичную мобилизацию
• Проигранную войну
• Быстрого Дацика
• Трезвую Чечню
• Сухой закон
• Пятую колонну
• Сорокарублëвых учителей
• Ключевые даты
• Простые числа
Ссылки на источники: на моей странице ВК
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Статья Владимира Шеки “Сколько россияне тратят на алкоголь и табак” https://dzen.ru/a/Xq_XqyAnEyxBni9o?&
Это был выпуск:
Трезвый Взгляд с Виктором Пономаревым №6
Приятного просмотра!
#общеедело #мобилизация #война
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