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Указ о частичной мобилизации в России

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Указ о частичной мобилизации в России

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

PS. Согласно заявлению Шойгу, призовут 300 000 человек имеющих военные специальности и состоящих на воинском учете. Студентов призывать не будут. Срочников, как и раньше, в зону СВО отправлять не будут.

PS2. Полные версии выступлений Путина и Шойгу относительно частичной мобилизации в России и войны с США и НАТО на Украине https://t.me/boris_rozhin/64605

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7875295.html
Метки: война на украине, мобилизация, Путин, Россия, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3655 2737
    Валерий час назад

      Сторонникам капитализма. Вот и вас теперь призовут отдать жизнь за отечество.

      • 22370 17430
        SergeevВалерий час назад

          Всех призовут, но в первую очередь сторонников социализма.

          1
          -1
          • 25789 21643
            маринаSergeev 55 мин. назад

              хотя ты и прав -расчитаются чиновниками со всеми, кто хотел передела собствнности 1991года -хороший повод прийти в квартиру .А вот навальнеры и всякие Ройзманы останутся и дальше бороться типа с режимом ,выявляя настоящих граждан..

            • 3205 2873
              ИзбирательSergeev 49 мин. назад

                Возможно, что тут имеет место некоторая психологическая игра.
                Заявлен факт мобилизации, которая в общем то может и не нужна.
                Отдельные военные округа до сих пор не выставили ни одного бойца на СВО.

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