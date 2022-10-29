Вследствие достижения плановых показателей по призыву 300 000 человек, оповещение граждан о проведении частичной мобилизации с сегодняшнего дня прекращается.После начала частичной мобилизации в зону СВО уже отправлено 95 000 человек – 82 000 мобилизованных и 13 000 добровольцев.Еще 218 000 мобилизованных продолжают подготовку и слаживание на военных полигонах. Заявленная цифра по мобилизации 300 000 человек достигнута. При текущих темпах отправки, можно ожидать существенное наращивание живой силы ВС РФ на фронте во второй половине ноября.Путин признал допущенные ошибки при проведении частичной мобилизации, указав на то, что они были неизбежны.Сама система в том виде, в котором ее активируют сейчас, не активировалась у нас в стране со времен Сталина. И если в СССР до начала распада ее еще поддерживали в более-менее адекватном состоянии, то в "святые 90-е" и позднее, когда "Россия шла на Запад" ей если и занимались, то по остаточному принципу, так как с Западом воевать не предполагалось, а на войну смотрели как на конфликты профессиональных высокотехнологичных контрактных армий в странах третьего мира. К большой войне в Европе на фронте в 1000+ километров, для которой собственно и требуются подобные мероприятия, практически не готовились, что и обуславливает многие из уже выявленных проблем (не только в мобилизационных мероприятиях). Как обычно, преодолевать проблемы предстоит уже в процессе. То что власти практически сразу признали существующие косяки, которые имеют объективный характер, это хорошо. Куда хуже было бы, если бы делали вид, что все нормально. Признание ошибок и проблем – первый шаг к их устранению. И уже сейчас можно видеть, как целый ряд выявленных в начале мобилизации проблем либо был устранен, либо находится в процессе устранения. Разумеется, еще масса проблем по снабжению, организации и слаживанию остаются. Нельзя за месяц активной работы исправить проблему, которая имеет десятилетия предпосылок.Немало улыбают публикации в Телеграм с вопросами "А как проверить, призвали ли действительно по частичной мобилизации 300 000 человек? А вдруг власти скрывают ПРАВДУ?!"На деле, в условия войны вопросы мобилизации составляют предмет военной тайны и являются частью долгосрочной стратегии, где меньше всего кого-то волнует информированность скучающих граждан из интернета.И в условиях войны любое вменяемое государство занимается как вопросами сокрытия важной военной информации, так и вопросами дезинформации противника. Поэтому:1. Можно заявить, что набрали 300 000, а призвать 1 300 0002. Можно заявить, что набрали 300 000, а призвать 250 000.3. Можно заявить 300 000, призвать 300 000, а потом распускать слухи что набрали всего 250 000 или целых 1 300 000.4. Можно заявить 300 000, призвать 300 000 и ничего сверх этого не делать.Это можно и нужно делать как с целью сокрытия информации о реальных параметрах мобилизации, так и с целью дезинформации противника, дабы вызвать у него недооценку или переоценку параметров мобилизации. Эффективность подобных мероприятий может оказать существенное влияние на ход и исход боевых действий.Война – это путь обмана. Игроки с открытыми картами в этом мире долго не живут.