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Что нужно менять в новых регионах России

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Публицист, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о том, что получила Россия с присоединением новых регионов, когда силы РФ двинутся дальше, что делать с украинской образовательной пропагандой и какие изменения нужны возвращённым землям в первую очередь:

0:34 – Новые регионы России;
6:33 – Когда пойдём дальше?;
14:41 – Образование и пропаганда на освобождённых территориях;
19:23 – Изменения в новых регионах России

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/chto-nuzhno-menyat-v-novyh-regionah-rossii/
Метки: видео блог, ДНР, Запорожье, лнр, последние выпуски, сво, спецоперация, Украина, Херсон
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