Что нужно менять в новых регионах России
Публицист, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о том, что получила Россия с присоединением новых регионов, когда силы РФ двинутся дальше, что делать с украинской образовательной пропагандой и какие изменения нужны возвращённым землям в первую очередь:
0:34 – Новые регионы России;
6:33 – Когда пойдём дальше?;
14:41 – Образование и пропаганда на освобождённых территориях;
19:23 – Изменения в новых регионах России