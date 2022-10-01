Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 4 часть
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Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 4 часть.
- Как командующий Резервным фронтом генерал армии Г.К. Жуков боролся за дисциплину в частях ВВС фронта в августе 1941 года?
- Какие мероприятия были проведены в отношении повышения эффективности ВВС Красной Армии в августе 1941 года?
- Как решили поощрять лётчиков ВВС Красной Армии за лучшие показатели боевой работы и что из этого получилось?
- Как лётчиков ВВС Красной Армии наказывали за разбитые самолёты?
Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/xJgQV2uC9nY
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 3:
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc
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