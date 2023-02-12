Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 6 часть. Сталинградская битва
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Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 6 часть. Сталинградская битва.
- В каком состоянии находились части 8-й воздушной армии накануне Сталинградской битвы?
- Как были подготовлены и воевали “элитные” 9-й гвардейский и 434-й истребительные авиаполки?
- Как показал себя тыл 8-й воздушной армии в ходе отступления?
- Как показали себя в воздушных боях соединения вооруженные истребителями Ла-5 и Як-7Б?
- Какое впечатление произвел на советских специалистов трофейный “мессершмитт” Bf-109G-2?
- Какие предложения о дальнейшем реформировании оргструктуры и системы подготовки ВВС были предложены?
- Как представители ставки ВГК Г.К.Жуков и Г.М.Маленков оценивали действия истребительной авиации в боях под Сталинградом?
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Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 5 часть. Странная победа:
https://youtu.be/6EGTCbn3Oyc
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 4 часть. Тяжелое лето:
https://youtu.be/CEIl_mjgw-o
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 3 часть:
https://youtu.be/q5vqEe4dX58
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 2 часть:
https://youtu.be/iALUeS5-xRs
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 1 часть:
https://youtu.be/8RLSSOvYpO4
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/xJgQV2uC9nY
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/HWFjNgWAWG0
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/9RLEMGJIGiQ
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 5 часть:
https://youtu.be/KYoprkKOT_I
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 6 часть:
https://youtu.be/CwSxiRDftgg
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc
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