Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 4 часть. Тяжелое лето
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Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 4 часть. Тяжелое лето.
- Реформы продолжаются, какие новые предложения выдвигало командование ВВС?
- Как пытались исправить ситуацию с радиостанциями и радиосвязью?
- С какими инициативами выступила ставка ВГК?
- Как себя показала в боях 1-я истребительная воздушная армия?
- Как показали себя в боях 153-й и 185-й истребительные авиаполки вооруженные истребителями “Аэрокобра”?
- Как противник оценил советские ВВС в боях лета 1942 года?
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Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 3 часть:
https://youtu.be/q5vqEe4dX58
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 2 часть:
https://youtu.be/iALUeS5-xRs
Как воевали советские лётчики-истребители в 1942 году. 1 часть:
https://youtu.be/8RLSSOvYpO4
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/xJgQV2uC9nY
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/HWFjNgWAWG0
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/9RLEMGJIGiQ
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 5 часть:
https://youtu.be/KYoprkKOT_I
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 6 часть:
https://youtu.be/CwSxiRDftgg
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc
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