Единственный путь улучшение и усовершенствования
Относительно сегодняшней полемики с участием официальных лиц по случаю отступления из Красного Лимана.
Вспомнилось.
«Тов. Сталину. Опубликованная в печати пьеса «Фронт» заслуживает особого внимания. Эта пьеса вредит нам целыми веками. Ее нужно изъять, автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать. Тимошенко, 28.08.1942».
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«Сов. Секретно
Северо-Западный фронт, маршалу Тимошенко
Вашу телеграмму о пьесе Корнейчука «Фронт» получил.
В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии.
И. СТАЛИН, 28.08.1942 г.».
Будет интересно посмотреть, какие выводы будут сделаны из ситуации последовавшей за прорывов ВСУ у Балаклеи. Ну помимо мобилизации.