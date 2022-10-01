Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Единственный путь улучшение и усовершенствования

0 0


Относительно сегодняшней полемики с участием официальных лиц по случаю отступления из Красного Лимана.
Вспомнилось.

«Тов. Сталину. Опубликованная в печати пьеса «Фронт» заслуживает особого внимания. Эта пьеса вредит нам целыми веками. Ее нужно изъять, автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать. Тимошенко, 28.08.1942».

***

«Сов. Секретно
Северо-Западный фронт, маршалу Тимошенко

Вашу телеграмму о пьесе Корнейчука «Фронт» получил.
В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии.
И. СТАЛИН, 28.08.1942 г.».

Будет интересно посмотреть, какие выводы будут сделаны из ситуации последовавшей за прорывов ВСУ у Балаклеи. Ну помимо мобилизации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7894171.html
Метки: 1942, война на украине, вс рф, всу, документы, история, мо рф, сталин, Тимошенко, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
М.П. Холл. Истинные и ложные пути к мудрости
Самопрограммирование. Прекрасное Далёко - афоризмы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Синяя чума из мексиканского залива

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru