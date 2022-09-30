Особый покровитель русской земли – боярин, ставший монахом, устроитель великого в истории России монастыря, от которого, как круги по воде, расходились новые обители. И не просто обители, а почти каждая со своим святым. И почти каждый из них был либо научен, либо благословлен преподобным Сергием.

Имя Сергия Радонежского и основанный им монастырь, впоследствии ставший Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, неразрывно связаны с русской историей.

Именно Сергий Радонежский благословил другого святого, князя Димитрия Донского, на знаменитую Куликовскую битву, ставшую символом начавшего освобождения Руси от давящего чужеземного ига. И каждый раз в переломные моменты именно к нему обращали свои взоры русские государи.

Сергия Радонежского называют ангелом-хранителем России. Он один из самых почитаемых святых в стране, считался покровителем династии Романовых, почитался всеми российскими правителями.

Два раза в год, на День памяти, перед началом важных событий, совершалось паломничество в Троице-Сергиев монастырь. Святому молились о чадородии, у его гроба крестили великокняжеских детей. Еще при жизни преподобный Сергий сыграл большую роль в укреплении власти князя Дмитрия Донского и в объединении земель вокруг Московского княжества.



«Жизнь Сергия Радонежского – это пример высокого нравственного подвига. Преподобный и созданный им монастырь оказали значительное влияние на историю, культуру и духовную жизнь нашей страны, – сказала на открытии выставки генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Сергия Радонежского почитали обе правящие династии России, он был первым в ряду прославленных Церковью московских преподобных, а также одним из первых московских святых».

Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия, рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем. Экспозиция охватывает значительный временной отрезок – с первой трети XV по начало XX века.

Светлана Зюзева, куратор выставки рассказала: «Самый древний экспонат, который мы показываем, – это наперсный крест, где представлено одно из ранних сохранившихся изображений преподобного Сергия. Предположительно, этот крест связан с заказом князя Андрея Владимировича. При участие этого князя строился Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря». Крест, как и несколько других экспонатов, специально к выставке отреставрировали. Все выставленные предметы – из коллекции Московского Кремля.

К периоду правления великого князя Ивана III относятся два выдающихся произведения московской живописи конца XV века: икона «Преподобный Сергий Радонежский, с житием», выполненная в мастерской Дионисия, – самый ранний житийный образ святого в рост. Вторая икона, «Святая Троица», следует краткому иконографическому изводу, получившему наиболее совершенное воплощение в знаменитой иконе Андрея Рублева, написанной «в похвалу Сергию Радонежскому».

В 1742 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре была учреждена духовная семинария, а в 1744 году обители был присвоен высокий статус лавры. На выставке представлена драгоценная панагия, пожалованная императрицей Елизаветой Петровной архиепископу Арсению, архимандриту Троице-Сергиевой лавры. С именем императрицы Екатерины II связан великолепный литургический прибор, выполненный по ее заказу в 1795 году придворным ювелиром Иваром Бухом для Троице-Сергиевой лавры.

Поражает великолепием золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Выполненные из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями реликвии. Парадоксально, но именно всего этого так сторонился при жизни сам Сергий.

Носил простую одежду, пользовался деревянными сосудами при совершении литургии, жил в простой деревянной келье. Всегда ходил пешком, даже на самые большие расстояния, в соседние княжества – чтобы примирять враждующих князей, объединять их.

Особый раздел выставки посвящен последнему представителю императорского дома Романовых, покровительствовавшему обители, – великому князю Сергею Александровичу, чьим небесным патроном был святой Сергий. Здесь представлены реликвии из храма-усыпальницы во имя преподобного Сергия Радонежского в Чудовом монастыре Московского Кремля.

Образ преподобного Сергия неразрывно связан с историей Российского государства, его правителей и непосредственно с Московским Кремлем – политическим и художественным центром, сокровищницей, бережно хранившей древние реликвии на протяжении столетий.

Почетный гость выставки, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин отметил, что Сергий Радонежский во многом определил вектор развития нашей страны на столетия вперед, и в нынешние непростые времена обращение к памяти этого святого имеет большое значение, необходимо помнить о деятельности преподобного и о его молитвах за единство народа.

Экспозиция приурочена к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.







Выставка работает в Парадном вестибюле Оружейной палаты ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме четверга и продлится до 11 января.