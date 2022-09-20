Путин: Россия «не свернет с суверенного курса»
Накануне в России отмечался День оружейника, а сегодня президент страны Владимир Путин встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Приветствуя представителей ВПК, глава государства отметил, что от души поздравляет всех работников отечественного оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, благодарит за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу. «Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения», – заявил Путин. По его словам, «необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами». «Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы», – подчеркнул президент. Он заметил, что «где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле нам стопроцентного импортозамещения». «А здесь – нужно», – указал глава...
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
19:32
27-го заканчивается референдум, и это будет уже нападением на Россию.
Никто более ничего не решит..