Новости Украины и Новороссии 03 января 2020

Повышение пенсионного возраста на Украине неизбежно, — «Слуга народа»

Повышения пенсионного возраста на Украине не избежать, какими бы «мягкими» не были реформы пенсионной системы. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (партия «Слуга народа»). «Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», — заявила Третьякова. По словам главы комитета, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей. «Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время — это не вопрос сегодняшнего дня», — уверена депутат. Читайте также: В Раде заявили, что пенсионеры Донбасса имеют право на две пенсии

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Пять сценариев для Донбасса. При каких условиях война может закончиться уже в 2020 году

В новогоднем обращении Владимира Зеленского есть интересный момент. Это концовка, где участники поздравления настойчивым рефреном повторяют слово “мир”.

Этот отрывок как бы программирует зрителя на то, что Зе – президент мира. И что именно достижение мира на Донбассе будет его приоритетом в наступившем году.

Только вот непонятно, сколько в этих словах реальных намерений, а сколько – пустой риторики.

Какой мирный план может быть у Зеленского, да и всех причастных к донбасскому конфликту на 2020 год, пишет украинское издание “Страна”.

“Сценарий 1. Инерционный

В экспертной среде распространено мнение, что наиболее вероятное развитие событий – это отсутствие любого прорывного результата по Донбассу. Кроме дальнейших обменов, возможно, снижения обстрелов и периодических разведений войск на отдельных участках.

Нормандская встреча показала, что Украина и Россию имеют два совершенно разных взгляда на реализацию политической части Минских соглашений (выборы и особый статус Донбасса).

Разногласий, но ключевых два.

Первое – вопрос границы. В Минских соглашениях записано, что граница начинает передаваться Украине после проведения выборов на неподконтрольных территориях (и в этот же момент эти территории получают особый статус), а закончится после вступления в силу изменений в Конституцию, где будет зафиксирован особый статус Донбасса.

То есть, на момент выборов граница будет неподконтрольна Украине. Киев с этим категорически не соглашается и хочет получить контроль над границей до выборов.

Россия же отказывается это обсуждать, ссылаясь на Минские соглашения.

Это главное противоречие. И у каждой стороны свои резоны не идти на компромисс.

В России опасаются, что, получив контроль над кордоном, Украина сразу свернет историю с выборами и особым статусом Донбасса. Украина же в лице власти Зеленского боится главным образом внутренних потрясений – выступлений националистов и “партии войны”, которые против выборов до передачи границы.

Что интересно, российские опасения тоже по большому счету восходят к украинской “партии войны”, которая может склонить Зеленского выйти из договоренностей с Москвой на любом этапе их реализации.

Второе противоречие – это вопрос вооруженных подразделений “ДНР” и “ЛНР”, которые сейчас оформлены в два армейских корпуса. В Москве и у сепаратистов считают их “народной милицией”, существование которой прописана в Минских соглашениях (то есть, они останутся и после выборов, причем будут подчиняться местной власти, а не Киеву).

У Зеленского же требуют их еще до выборов вывести с Донбасса, а саму “народную милицию” либо вообще не формировать, либо сформировать из лиц, которые ранее в армейских корпусах “республик” не служили.

С этим, естественно, в Москве и в “ДНР/ЛНР” категорически не согласны, так как видят в “народной милиции” (а по сути армии) единственную гарантию того, что Киев не свернет “особый статус”.

И это только два основных. А есть и другие вопросы. Например, по поводу амнистии (в Киеве не хотят ее делать всеобщей) или по поводу возврата активов украинским собственникам (иими управляют “республики” с марта 2017 года).

Пока ситуация выглядит патовой. И большинство прогнозов сводится к тому, что в новом году ее разрешить не удастся, хотя Зеленский и будет развивать бурную деятельность, встречаться с Путиным, обсуждать какие-то варианты, проводить обмены, тем самым поддерживая имидж “президента мира” даже без конкретного результата. Это для Зе важно с точки зрения перспектив его партии на местных выборах. А потом, возможно, если ни к каким компромиссам не придут, то мирный процесс вновь, как это уже было при Порошенко, будет заморожен.

Впрочем, есть определенные тенденции, которые показывают, что все не столь безнадежно.

Во-первых, это глобальная усталось от украинского конфликта – как мире, так и внутри Украины. Что видно и по поведению зарубежных игроков (России в том числе), и по внутренним соцопросам.

Во-вторых, отсюда вытекает и явное ослабление украинской “партии войны”, которая пока является главным сдерживающим фактором для любых компромиссных моделей.

Последние акции протеста – во время поездки Зе в Париж к Путину – показали падение численности даже по сравнению с октябрьским Штайнмайер-майданом.

Также после раскрытия убийства Павла Шеремета и покушения на бизнесмена Вячеслава Соболева серьезно упал авторитет добровольцев и волонтеров, которые составляют костяк противников Минска-2. В обоих убийствах оказались замешаны адепты “армии, мовы, веры”.

А яростная защита возможных киллеров во время судебых заседаний только маргинализировала тех политиков и активистов, которые в этом участвовали. Последние вели себя особенно неадеватно, нападая на журналистов.

В глазах общества “партия войны” в последнее время все чаще, как говорится, пробивает дно. И определенно скатывается в маргинес. То есть вес ее и влияние на процессы в Украине показывают тенденцию к снижению. Хотя, по-прежнему, это влияние довольно серьезно. Особенно с точки зрения уличных акций. Пусть и немногочисленных, но которые все равно могут быть опасны (например, попытка захвата Офиса президента) с учетом слабости и ненадежности силовых структур.

В-третьих, инерционный сценарий подходит самому Зеленскому лишь на короткой дистанции. И поможет максимум дотянуть до местных выборов следующей осенью. Да и то с трудом.

Избиратель Зе требует реальных подвижек по миру, а не косметических – именно поэтому рейтинг президента резко упал осенью, несмотря на все разведения войск – и несколько вырос лишь после встречи с Путиным в декабре.

Если прогресса по Донбассу не будет, то это вкупе с “кабмином соросят” и законом о продаже земли похоронят рейтинг президента довольно быстро. То есть до местных выборов, которые через год, а значит можно и не успеть.

Планы на этих выборах сыграть на теме окончания войны в “Слуге народа” явно есть.

Соратник Зеленского Сергей Сивохо, который фактически представляет президента на Донбассе и отметился рядом резонансных заявлений в духе “партии мира”, уже выступает в соцсетях под брендом “команда Сивохо”.

Не исключено, это сделано с прицелом на выборы в Донецкой и Луганской областях. В том числе, возможно, и на неподконтрольных территориях. С нынешними тезисами Сивохи его команда там может расчитывать на вполне приличный результат.

Все указанные факторы могут подтолкнуть к поиску других сценариев по Донбассу, которые приведут к миру.

Сценарий 2. Украина пойдет на уступки

То есть – выполнит Минские соглашения в части выборов и особого статуса до получения участка границы с РФ. А также согласится на “народуню милицию”.

С одной стороны чисто внешние риски для Киева в этом сценарии – минимальны. Если Россия обманет и границу не отдаст, то Украина легко откатывает ситуацию к предыдущему состоянию. То есть аннулирует признание выборов и отменяет особый статус Донбасса. И вряд ли Европа и США будут сильно Киев за это критиковать.

Учитывая, что войска при этом никуда не уходят, то все остаются в общем-то при своих. Риски для Киева здесь минимальные или вообще нулевые.

Но здесь практически невыполнимым выглядит политическая часть этой истории. А именно, закрепление особого статуса в Конституции – как условие окончательной передачи границы по Минску-2.

Этому всерьез воспротивится не только уличная часть сторонников войны – но и “системные майдановцы”, находящиеся при власти вокруг Зе.

То есть проталкивание особого статуса в Основной закон может спровоцировать раскол в “Слуге народа” и неформальной коалиции Зеленского с Аваковым (который нужен хотя бы для того, чтобы не дать тысяче националистов взять штурмом Банковую). Да и вызвать раздрай с другими центрами силы (например, антироссийскими кругами в США и их людьми в Украине – так называемыми “соросятами”).

В общем исключать этого варианта нельзя (при нем Украина, повторимся, ничего не теряет территориально), но внутренняя оппозиция такой “зраде” будет очень серьезной.

И здесь решающим будет внешний фактор – что Россия сможет предложить Украине по другим направлениям (газ, кредиты и так далее) и какой на это будет реакция Запада. Но о ней мы скажем чуть позже.

Сценарий 3. Россия пойдет на уступки ради снятия санкций

Санкции – довольно серьезный сдерживающий фактор для России. И в руководстве РФ есть представители той теории, что отдельными пунктами Минских соглашений можно поступиться, если Запад отменит санкционное давление.

Выразителем таких взглядов считают вице-премера РФ Дмитрия Козака, который курирует снабжение “республик” Донбасса.

Он, по слухам, представляет группу, которая настроена как можно скорее “закрыть” вопрос по Донбассу в обмен на снятие санкций с России. Эта группа, как считается, как раз и настроена идти на компромиссы с Украиной по Минским соглашениям.

С Козаком в окружении Зеленского продуктивно общается помощник президента Андрей Ермак. В основном по экономическим вопросам. И, вероятно, именно после общения с Козаком украинская сторона столь убежденно заявляет, что сможет уговорить Россию поменять Минские соглашения. Это убежденность, возможно, только усилилась после того как РФ согласилась пойти на компромисс по газу и заплатила 3 млрд долларов.

Но, во-первых, по газу по России иного выхода не было (отказ идти на компромисс означал прерывание транзита в ЕС при недостроенном “Северном потоке-2″). А с Донбассом и санкциями ситуация не столь критичная.

Во-вторых, сам Путин и его помощник Владислав Сурков придерживаются диаметрально противоположных позиций, требуя выполнять Минские соглашения до буквы. И своей публичной позиции российский президент пока не менял.

Правда, у Суркова уже как-то признали, что в Москве идет борьба двух подходов.

“Мне кажется, они (Сурков и Козак – Ред.) по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы”, – заявил в августе Алексей Чеснаков, близкий к Суркову политолог.

По его словам, Козак полагает, что Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы, при этом кому – не очень важно.

Но неизвестно точно, реальная ли эта борьба “двух башен Кремля”, или это игра в плохого и хорошего полицейского для установления неформальных контактов с украинским руководством.

Дело в том, что у схемы “уступки в обмен на снятие санкций” есть два критических риска, которые останавливают Москву.

Во-первых, это будет означать сдачу Донбасса и потерю авторитета. Что сложно будет объяснить как собственному населению, так и союзникам. Уровень “зрады”, как ее не маскируй, будет внутри России очень высоким. А наложившись на растущее социально-экономическое недовольство, это может иметь очень серьезные поседствия для внутренней стабильности в РФ.

Во-вторых, ничто не помешает Западу вернуть санкции когда угодно под благовидным предлогом. Хоть за войну в Сирии, хоть за покушение на очередных Скрипалей, хоть за Крым.

Конфликт США и ряда других западных стран с РФ выходит за пределы Украины, которая послужила лишь поводом для санкций. И, конечно, в Москве это понимают.

Поэтому среди альтернативных сценариев наиболее вероятным выглядит компромиссный – когда на уступки, связанные с границей, пойдут обе стороны.

Сценарий 4. Компромиссный

Компромисс по границе может быть достигнут по формуле “ни вашим, ни нашим”. Его недавно озвучил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор (он уже покинул Киев).

“Можно найти срединное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Нет, не сепаратистам, не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам… Эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет можно будет провести выборы”, – заявил Тейлор несколько дней назад.

По его мнению, это может быть определенная расширенная миссия ОБСЕ или миссия ООН и тому подобное.

Идея в целом понятна. Миссия ОБСЕ или ООН на границе – это с одной стороны не большая угроза для РФ (в случае слома сценария выборов эти силы скорее всего просто отойдут с границы, не вступая в бои с сепаратистами). Да и контролировать плотно границу они явно не смогут. С другой – это аргумент для Зеленский, чтоб заявить о том, что “красные линии” он не пересек и “уломал” Москву пойти на уступки.

Также, по некоторым данным, Москва готова идти на компромисс в вопросе возврата активов украинским собственникам.

Но далее все упирается в детали.

Во-первых, как уже писалось выше, в “народную милицию”.

Зеленский требует ее вывести с территории Донбасса. Россияне с сепаратистами против. И какой здесь может быть компромисс пока непонятно. Возможно, в Киеве этот вопрос захотят пока “замять”, сосредоточив внимание общественности на “перемоге” с международным контролем над границей. Еще вариант – “разбавить” выходцами с подконтрольных Украине территорий. Правда как это осуществить технически – непонятно. В общем, это очень сложный вопрос.

Во-вторых, особый статус. Здесь вариаций компромиссного решения немало. Однако тоже понятно, что Москва не удовлетворится законом, который можно будет отменить одним голосованием. Нужны будут какие-то законодательные гарантии постоянства особого статуса. Пусть даже на ограниченный срок – скажем, 5 или 10 лет.

Все эти предметы уже сейчас наверняка являются предметом негласного торга между Киевом и Москвой. Реален ли компромиссный вариант и есть ли по нему хоть какие-то наработки – станет понятно, если весной состоится вторая нормандская встреча Путина и Зеленского. Это будет означать, что темы для разговора есть.

Конечно, одну из важнейших ролей будет играть позиция США. Если они освятят компромиссный вариант, то, скорее всего, в Киеве “партия войны” бунтовать не будет.

Как сказал “Стране”, источник в дипломатических кругах, позиция американцев относительно Донбасса двоякая.

Они действительно хотят, чтоб регион был мирно реинтегрирован в Украину пусть и с особым статусом. В США резонно полагают, что это для Украины не “зрада”, а “перемога”, так как позволит стране ускорить свое экономическое развитие. В этом у американцев свой интерес – они хотят предъявит россиянам пример успешной прозападной Украины как модель для самой России. Неизвестно, насколько это реалистичная идея, но можно сказать точно, что при продолжении войны она не реализуется точно. А если будет мир – то есть варианты.

Но с другой стороны, американцы хотят, чтоб Украина полностью восстановила свой суверенитет над Донбассом и чтоб он не стал фактически самостоятельной автономией с особыми отношениями с Россией. В последнем случае как раз может быть обратный сценарий – после окончания войны, международного признания, восстановления экономических связей и легализации экспортных потоков “самостийный Донбасс” за счет помощи РФ будет иметь более высокий уровень жизни, чем другие украинские регионы.

А вопрос суверенитета упирается в проблему “народной милиции”. И пока не очевидно, чтоб американцы согласовали уступки Украины по этой теме.

Сценарий 5. Военное обострение

Парадоксально, но этот сценарий имеет некие шансы осуществиться только в случае попыток наладить компромисс. Самым хрупким мир будет в момент транзита власти на Донбассе – от сепаратистских структур к законно избранным.

Здесь открывается широкое поле для вооруженных провокаций, которые могут быстро опрокинуть ситуацию в войну – даже при наличии международной миссии на границе, которая окажется зажатой между сепаратистами и РФ. И в случае обострения ситуации – быстро ретируется.

В остальном военный сценарий маловероятен. Многие серьезные вопросы между Украиной и Россией уже решены (в частности, договорились по газу, идут закупки электронергии, угля). Поэтому на данный момент “худой мир” на Донбассе (то есть то состояние, в котором регион находится с весны 2015 года после окончания активных боевых действий) – это самая высокая вероятность, если стороны не договорятся о компромиссе”.

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