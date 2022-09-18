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Записывайся в Красный университет. 14.09.2022.

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Красный университет Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения приглашает на новый год обучения. Запись продолжится до 30 сентября 2022 года.
5 октября – начало занятий.
Запись на обучение по тел.: +7 (904) 600-60-57,
по электронной почте: ku-fra@yandex.ru
Информация для поступающих на обучение: http://www.len.ru/univer.html

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iiwO-9XqAMQ
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