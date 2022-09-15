Так в средневековье алхимики называли искусственного человека, созданного для беспрекословного служения. Надо сказать, тогда ни у кого так ничего и не получилось. Но в 21 веке «алхимики» в погонах научились создавать гомункулов в киберпространстве.

Этот фильм добавит в вашу жизнь паранойи, а еще сделает вас подозрительным, но это пойдет вам на пользу. Сеанс длится всего 32 минуты, выделите это время для того, чтобы в будущем обезопасить себя и своих близких. (Строго 18+)