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Документальный фильм-расследование «Гомункул». Технологии ЦИПСО.

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Так в средневековье алхимики называли искусственного человека, созданного для беспрекословного служения. Надо сказать, тогда ни у кого так ничего и не получилось. Но в 21 веке «алхимики» в погонах научились создавать гомункулов в киберпространстве.

Этот фильм добавит в вашу жизнь паранойи, а еще сделает вас  подозрительным, но это пойдет вам на пользу. Сеанс длится всего 32 минуты, выделите это время для того, чтобы в будущем обезопасить себя и своих близких. (Строго 18+)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GntkW9C8foY
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