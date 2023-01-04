Изнанка табачного бизнеса в фильме-расследовании Деньги с дымком
Правда ли, что государству выгодна торговля сигаретами, в силу высоких табачных акцизов? На этот вопрос отвечает новый фильм от Общего Дела «Деньги с дымком». Мы, конечно, все слышали о проблеме курения. Инсульты, инфаркты. Смертность от рака. Но мы видим, что из года в год ситуация кардинально не меняется, почему-то не принимаются законы, направленные на решение этой проблемы. Почему? Кто-то скажет: «Это большие деньги» или что «Это очень выгодно». Тогда вопрос – Кому? В новом фильме расследовании Общероссийской общественной организации «Общее дело» “Деньги с дымком” зритель шаг за шагом будет раскрывать вопрос – Кто и сколько зарабатывает на зависимости?
Также в документальном фильме языком научных фактов рассказано о последствиях курения для здоровья, поэтому фильм подходит для показа старшеклассникам и студентам в профилактических целях.
Категория фильма 12+
Источники данных из фильма:
https://disk.yandex.ru/d/hxoS-CqVVTyBPA
Сайт Общественной законодательной инициативы «Будущее без никотина»:
https://bez-nicotina.ru/
Содержание:
00:00 Если табак такой вредный, то почему его не запретят?
01:08 Сумма табачных акцизов, поступающих в бюджет России
01:40 Расходы Минздрава на медицинскую помощь курильщикам
01:59 Взгляд Минфина на доходы и расходы, связанные с курением
02:47 О пенсионерах с точки зрения табачных корпораций
04:12 Экономические потери государства от употребления табака
04:32 Размер акциза в стоимости пачки сигарет
05:02 Кому принадлежат табачные фабрики в России
05:37 Насколько законна торговля сигаретами
07:27 Сколько пожаров происходит из-за непотушенной сигареты
08:29 Сколько людей умирает из-за курения ежегодно
08:41 Рак горла в 32 года вследствие курения сигарет и айкоса
09:56 Какой процент мужчин умирает из-за курения
10:51 Про табачный лоббизм в Госдуме
12:06 О составе дыма на пачках сигарет
13:11 Изменение химического состава сигарет
14:00 Депутат Султан Хамзаев о доходах и расходах, связанных с курением
14:10 Депутат Шолбан Кара-оол о доходах и расходах, связанных с курением
14:57 Кто придумал акцию «18+ Мы не продаем несовершеннолетним»
17:20 В каком возрасте начинают курить
18:13 Секреты манипуляции по втягиванию подростков в курение
19:03 Реклама курения через блогеров в соцсетях
20:03 Рекламные бюджеты табачных компаний
20:50 Законодательная инициатива «Будущее без никотина»
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Как подсадить детей на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на АЛКОГОЛЬ https://youtu.be/e7UIM7b34Aw
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО влияют на массы https://youtu.be/s0KbdO229N0
УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ православия https://youtu.be/10U9k5cmRRA
То, чего вы ТОЧНО не знали про ВИЧ и СПИД https://youtu.be/BJXp6Og04OA
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Это был выпуск:
Новый фильм о вреде курения «Деньги с дымком» 2023 год.
Категория фильма 12+
Это крамола нашего времени, включаем своё осознание и дружно двигаемся к светлому будущему. Девиз Общего Дела: ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ СТРАНУ ЛУЧШЕ!
#Курение #Табак #Никотин