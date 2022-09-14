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Управление информационными потоками. Современная мультипликация и воспитание детей

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Дмитрий Раевский и Алексей Щербаков

Сегодня мультипликация играет значительную роль в воспитании ребенка. Есть две позиции. С одной стороны, мультфильмы формируют эталоны плохого и хорошего поведения, ребенок учится воспринимать себя позитивно, т.е. они выступают как одно из эффективных средств воспитания. С другой стороны, современные мультипликационные фильмы лишены нравственной и моральной основы, которая должна благотворно влиять на развитие ребенка. Также, какие цвета используются в мультипликационных роликах, скорость смены кадров, да и сам сюжет оставляет желать лучшего.

Сегодня поговорим и рассмотрим:

Алгоритм управления информационными потоками.
Применение алгоритма на примере телевидения и кинематографа.
Рекомендации по просмотру фильмов.
Современная мультипликация и воспитание детей мультфильмами.
Главные критерии оценки мультфильма.
Признаки полезного и вредного мультфильма.
Дети и гаджеты. Советы родителям.
Пример списка правил для ребёнка по взаимодействию с гаджетами.
Типичные ошибки родителей.

Дмитрий Раевский – один из авторов и администраторов проектов “Научи хорошему” и “КиноЦензор”.

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#мультфильмы #научихорошему #дмитрийраевский #гаджеты #воспитаниедетей
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TLbDYLH_Uvg
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