Управление информационными потоками. Современная мультипликация и воспитание детей
Дмитрий Раевский и Алексей Щербаков
Сегодня мультипликация играет значительную роль в воспитании ребенка. Есть две позиции. С одной стороны, мультфильмы формируют эталоны плохого и хорошего поведения, ребенок учится воспринимать себя позитивно, т.е. они выступают как одно из эффективных средств воспитания. С другой стороны, современные мультипликационные фильмы лишены нравственной и моральной основы, которая должна благотворно влиять на развитие ребенка. Также, какие цвета используются в мультипликационных роликах, скорость смены кадров, да и сам сюжет оставляет желать лучшего.
Сегодня поговорим и рассмотрим:
Алгоритм управления информационными потоками.
Применение алгоритма на примере телевидения и кинематографа.
Рекомендации по просмотру фильмов.
Современная мультипликация и воспитание детей мультфильмами.
Главные критерии оценки мультфильма.
Признаки полезного и вредного мультфильма.
Дети и гаджеты. Советы родителям.
Пример списка правил для ребёнка по взаимодействию с гаджетами.
Типичные ошибки родителей.
Дмитрий Раевский – один из авторов и администраторов проектов “Научи хорошему” и “КиноЦензор”.
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