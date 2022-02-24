21-й век прочно вошел в сознание людей как век информационных технологий. Всё, что человек делает, так или иначе проникнуто духом интернета.

Мы покупаем билеты на самолет, обмениваемся электронными письмами, читаем «новости» в социальных сетях, звоним по Скайпу, ищем что-то в интернете, выставляем товары на продажу, даже оплачиваем счета за воду и электричество через веб-порталы. Всё это так или иначе вынуждает нас погружаться в виртуальный мир.

Особенно сильно это стало сказываться, когда получили массовое распространение смартфоны и планшеты – теперь даже малые дети имеют доступ к играм и выпускам на YouTube на регулярной основе. Новейшие разработки ежедневно делают нашу жизнь всё более и более «комфортной». Трудно недооценить те преимущества, которые дарит нам пользование сетями. Но так ли это хорошо? Человек, не владеющий сотовым телефоном? будет восприниматься в глазах других людей как безнадежно отсталый тип. С другой стороны – можем ли мы, активные пользователи мировой сети, назвать себя в достаточной мере развитыми, информированными о том, чем чревато бездумное пользование медиаконтентом?

Стремление сделать интернет доступным для каждого сделало неизбежным тот факт, что на просторах мировой сети можно встретить кого угодно и что угодно. На данный момент не существует возможности проконтролировать на государственном уровне всю поступающую извне информацию. Эротические ролики, маньяки, извращенцы всех мастей, мошеннические схемы – это лишь малая, поверхностная часть тех опасностей, которые таит в себе мир информации.

Рассмотрим ниже кое-что из того, что можно невзначай «подхватить» на просторах сети:

Зашумленность —> головную боль, рассеянность. Рекламных блоков в наши дни так много, что человеческий мозг не в состоянии обработать всю поступающую информацию. Даже если это просто всплывающее окно в браузере или навязчивая вывеска в автобусе, на которую мы якобы не обращаем внимания – мозг накапливает эту информацию и стремится её проанализировать. Как результат – ощущение быстрой утомляемости и «перегруженности». Если выслушивать раз за разом повторяющиеся рекламные вставки по телевизору или радио, то головная боль не заставит себя ждать. Кроме того, явная перегруженность сознания информацией мешает сконцентрироваться, делает человека рассеянным, отвлеченным, снижает работоспособность. В качестве примера представьте себе человека за рулём, который во время вождения отвлекается на внезапно пришедшее сообщение или звонок, создавая аварийное положение, как для себя, так и для других участников движения.

Бесконтрольные покупки —> долги. Львиная доля направленной на потребителя информации, льющейся со всех сторон, – это яркие, вкусные образы, которые исподволь стимулируют покупать новые и новые товары и услуги, которые точно «сделают вас счастливыми». Если же у вас на данный момент не всё в порядке с финансами – это тоже не проблема, вам услужливо предложат кредит или рассрочку.

Агрессия, цинизм, бесчувственность —> ухудшение отношений с окружающими. Достаточно начать регулярно просматривать боевики, страшилки с расчленением трупов, играть в так называемые шутинги – и вы не заметите, как стремительно падает градус восприимчивости, эмпатии, способности сопереживать другому человеку.

Постоянная «занятость» —> разрушение семейных отношений. Наши близкие ждут, что мы будем проводить с ними время – в живой беседе, игре, совместных поездках, делах и тд. Человек, который постоянно «залипает» в смартфоне, смотрит телевизор – не очень хороший собеседник или партнер. Кроме того, человеку для сохранения психического здоровья необходимы фазы отдыха, когда он может просто поразмышлять и помечтать. Если голова постоянно набита фактами, как иначе выстроить вектор дальнейших действий и определить, какие желания – собственные, а какие – сформировались под влиянием СМИ? Действительно ли нам так уж необходимо то, к чему мы стремимся?

Формирование зависимости от смартфона и медиаконтента —> ухудшение качества жизни. Человек не замечает, как всё меньше времени уделяет активному образу жизни, спорту, хобби, чтению, прогулкам, другим увлечениям. Жизнь как-будто «пролетает», оставляя горький привкус впустую потраченного времени, рождает депрессию.

Сидячий образ жизни —> ухудшение здоровья, в частности осанки и зрения. Обращали когда-нибудь внимание, в какой позе едет в общественном транспорте большинство людей? Их плечи ссутулены, а голова наклонена к смартфону. Такое положение тела ведет к искривлению позвоночника, острота зрения – падает.

Проблемы с детьми. Дети очень быстро привыкают к использованию гаджетов, и в дальнейшем отучить их от пользования сетью – очень сложно. Между тем с того самого момента, как ребенок осваивает устройство, родители зачастую теряют свой авторитет в глазах подрастающего поколения – теперь их воспитанием занимается интернет – и всё то, что ему «повезёт» там встретить.

Конечно, всякий может заявить, что всё перечисленное давно ему известно, и вообще – он владеет ситуацией и сам выбирает, какой информацией ему пользоваться и когда. Проблема здесь заключается в том, что мы живём словно в коконе, плотно окруженные информацией, и не замечаем, как под её влиянием формируются наши убеждения и мировоззрение. Единственный способ держать ситуацию под контролем – это выработать критическое мышление – тот фильтр, который будет помогать нам всю входящую информацию сортировать на полезную и бесполезную, хорошую или плохую, поучительную или вредную. Критическое мышление подскажет, что следует впускать в своё сознание, а от чего – лучше оградить себя и близких.

С помощью критического мышления можно освоить ряд простых, но очень важных медиапривычек:

Контролировать новостную ленту в социальных сетях – сознательно принимать решение подписываться на те или иные сообщества, не допускать в поле своего зрения деструктивные посты, регулярно оценивать направленность группы. Контролировать время, проводимое за экраном. Сейчас можно найти удобные приложения, детально подсчитывающие, сколько минут вы тратите в день на тот или иной медиапродукт, как часто заходите проверить «обновления». Полученный анализ способен неприятно удивить. Контролировать свои покупки. Лучший бухгалтер в жизни человека – это он сам. Полезно завести книжицу или приложение, в которое аккуратно заносить все денежные поступления и расходы и по прошествии определенного времени – скажем, недели или месяца – анализировать, на что были затрачены средства. Например, так ли уж была необходима покупка нового гаджета, модернизированных наушников или пятой куртки, которая уже в шкаф не помещается? Этот приём, помимо прочего, приучит к вдумчивому, аккуратному обращению с денежными средствами. Контролировать то, чем ваш ребёнок занимается в интернете. В каких приложениях проводит время, на какие каналы подписан и тд. Стоит ознакомиться с тем, что такое «воронки вовлечения», группы смерти и прочее. Здесь, как никогда, уместно напомнить, что вооружен тот, кто хорошо осведомлен. Контролировать то, как вы развлекаетесь, какие фильмы, сериалы, передачи смотрите. Технологии 25-го кадра, НЛП, скрытый маркетинг, психологические приемы воздействия – явные или скрытые, и многое-многое другое угрожает осесть и навсегда оставить отпечаток в сознании человека, а может и определить то, как в дальнейшем сложится его жизнь.

Всем тем, кто хочет разобраться в хаосе окружающей информации, разложить сведения по полочкам, грамотно их использовать, освоить технику безопасности, чтобы защищать себя и своих близких от информационного яда, будет полезно ознакомиться с курсом по осознанному восприятию информации.

Этот проект содержит в себе уникальный, структурированный фактологический материал и задания, в ходе которых приобретаются важные умения и навыки по управлению информационными потоками. Часы, потраченные на изучение информации по марафону, обязательно окупятся! Давайте вместе учиться и становиться более сознательными!

Галина Бальц

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