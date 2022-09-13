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Почему Чарльз это Карл/Егор Яковлев

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В недавнем эфире «Изоленты» Егор Яковлев объяснил, что произошло с именем нового британского монарха, а также высказался о событиях, предшествовавших распаду СССР и политике Михаила Горбачёва.
#цифроваяистория #егоряковлев #изолента #ссср

Трансляция фестиваля «Цифровая история: Великие Противостояния»:
17 сентября https://youtu.be/r52ivZVdnLM
18 сентября https://youtu.be/WZqZmMPhaSo

Экскурсии экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kaSsUPipfuY
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