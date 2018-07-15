Эта фашистская, кровавая, бандитская британская демократия

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Это сказал Адольф Гитлер в 1938 году, накануне массового истребления других народов. Ему было у кого поучиться. Так называемая наука евгеника – о превосходстве одних рас над другими – чисто английского происхождения. Придумал ее Френсис Гальтон – двоюродный брат Чарльза Дарвина . Большинство негров, как утверждал Гальтон, «слабоумные». Современник Гитлера – британский поэт Альфред Нойс отзывался об англичанах как о богоизбранном народе. При этом, считал он, « кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человечества ».



Английский экономист и социолог Бенджамин Кидд писал в своей книге «Социальная эволюция»: «Нигде и никогда государства не образовывались иначе, чем путем покорения чужих племен», «Англосаксонская раса совершенней всех», что «объясняет и оправдывает господство этой расы над миром», «Рабство – самое естественное и одно из самых разумных установлений».



Идею естественного отбора «высших от природы» с незначительными изменениями перенял у Кидда гитлеровский идеолог Альфред Розенберг.



Огромное влияние на формирование немецкого фашизма оказал бывший профессор евгеники Карл Пирсон. Из его мракобесных перлов: «История показывает, что существует один путь, один и только один, при котором возможно возникновение высокоразвитой цивилизации, – это борьба расы против расы – и выживание расы, более одаренной в физическом и духовном отношениях».

Миллионы трупов

И все же главное – это жадность. В 1600 году указом Елизаветы I была создана Британская Ост-Индская компания. Это по сути олигархическо-бандитская группировка в законе, финансируемая крупнейшими английскими магнатами, для захвата чужих территорий.



Первоначально компания имела 125 акционеров и капитал в 72 тыс. фунтов стерлингов. Наследники этих дальновидных господ станут богатейшими людьми империи. По подсчетам известного американского историка Брукса Адамса, в первые 15 лет после присоединения Индии в ХVIII веке британцы вывезли из Бенгалии ценностей на сумму в 1 млрд. фунтов стерлингов.



Захватчики монополизировали местную торговлю и резко повысили налоги. Сотни тысяч бенгальских ремесленников были обязаны сдавать компании свою продукцию по минимальным ценам. Чтобы вытрясти из несчастного населения подать, активно применялись пытки.



Вот что произнес в своей речи в палате общин британский политик Эдмунд Берк: «Детей засекали до смерти в присутствии родителей. Отца связывали с сыном лицом к лицу и подвергали порке так, что удар если не приходился на отца, то падал на сына. Крестьяне забрасывали поля. Они бежали бы все до одного, если бы не отряды солдат на дорогах, которые хватали этих несчастных».



Результатом был страшный голод 1769 – 1770 годов, во время которого погибло от 7 до 10 млн. бенгальцев. Бедствие повторилось в 1780 – 1790-х годах: вымерло еще несколько миллионов. А в общей сложности за первые десять лет «просветительской деятельности» Ост-Индской компании от голода умерли до 40 млн. индийцев. И никто на Западе до сих пор почему-то не обвиняет англичан ни в каком «голодоморе».

Отрезали уши

Кто-то скажет: «Что было, то было, дело давнее». Однако британцы отличились и в XX веке.



Вот что пишет исследователь Марк Кертис в книге «Колониальные методы»:



«Английские министры утверждают, что защищают «цивилизацию» от варварства в Ираке. Это сильно отдает Кенией 50-х, где англичане пытались подавить восстание против колониальной власти. Колониальная полиция использовала такие «методы»: отрезание ушей, порка до смерти, обливание людей парафином и поджигание».



В итоге «европейские демократы» уничтожили 10 тысяч кенийцев, а 90 тысяч были загнаны в концлагеря. Там они были заняты принудительным трудом, постоянно подвергаясь побоям и издевательствам. В Адене в течение нескольких лет действовал секретный центр британской разведки, в котором осуществлялись пытки местных жителей. Недавно «The Guardian» опубликовала документы из Кении, согласно которым некоторых повстанцев племени кикуйю сжигали живьем.



А вот что происходило в Малайе.



«Партизаны, сопротивляющиеся английскому владычеству, обычно именовались террористами, как сейчас в Ираке, – пишет Кертис. – Однако документы министерства иностранных дел описывали войну как «защиту производителей каучука», а тогда это были английские и европейские компании. Но под видом борьбы с коммунизмом английским войскам дали свободу рук в Малайе.



Деревни, поддерживавшие повстанцев, становились жертвами коллективного наказания. Лозунгом было - «стрелять, чтобы убить», десятки тысяч были согнаны в «новые деревни» и использовались как дешевая рабсила. Английские солдаты фотографировались с отрубленными головами партизан… Восстание было подавлено превосходящими силами с применением массированных бомбежек».