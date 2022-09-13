О построении коммунизма к 1980 году. Алексей Сафрронов // План А
Ещё в конце 1930-х годов в СССР было объявлено, что социализм «в основном» построен. XX съезд КПСС в 1956 году провозгласил, что социализм построен «полностью и окончательно». Надо было двигаться дальше – к коммунизму. Принятая XXII съездом в 1961 году третья программа коммунистической парти намечала построение основ коммунизма к 1980 году, но уже к концу 1960-х годов об этих обещаниях старались не вспоминать. Разбираемся, что входило в «основы коммунизма», и был ли этот план авантюрой с самого начала.
Третья программа КПСС https://disk.yandex.ru/d/t-Kz0tH5QOsplQ
Баканов С., Фокин А. – А при коммунизме всё будет… https://disk.yandex.ru/i/8JPVd0MmhNDfBA
Струмилин С.Г. – Проблемы социализма и коммунизма в СССР. 1961 https://disk.yandex.ru/d/kdh0y0W1ceVrLw
Струмилин С.Г. – Наш мир через 20 лет https://disk.yandex.ru/i/KriFk91fNeUY0w
Президиум ЦК КПСС. 1954—1964. Том 1. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 2003 https://disk.yandex.ru/d/jNAopDbDaDarrQ
Об экономических проблемах перехода от социализма к коммунизму. 1961 https://disk.yandex.ru/d/bujpPnGEcxCWbQ
Конференция по экономическим проблемам перехода от социализма к коммунизму. 1959 https://disk.yandex.ru/d/SvNzODZ2mA9ZYA
Голубничий И.С. – О состоянии научных исследований перерастания социализма в коммунизм https://disk.yandex.ru/d/3jWZkQx9WnY4XA
Лифанов М.И. – О быте при коммунизме (б-ка знаний о коммунизме №7). 1961 – https://disk.yandex.ru/i/BWJvRanBN5USWw
#Хрущев #Коммунизм #Оттепель
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