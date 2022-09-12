В этом году на фестивале было представлено 245 фильмов из 49 стран. Фильмом открытия стала драма «Сердце пармы» Антона Мегердичева по роману Алексея Иванова. В основном конкурсе участвовало 13 картин – из Ирана, Китая, Румынии, Сербии, из России… Одним из достижений 44 ММКФ стал конкурс – «Русские премьеры». Его возглавил Сергей Урсуляк. В общей сложности от России было представлено 35 картин.

«Качество картин, конечно, разное, – не скрывал Михалков, – фестиваль для того и существует, чтобы показать, что делается где-то, что у нас, куда движется кинематограф. География стран-участников – от Австралии до Японии».

Первый приз – «Серебряного Святого Георгия» за лучший короткометражный фильм – «Бриз» вручили иранскому режиссёру Хамидрезу Газеми, воспитаннику мастерской братьев Котт во ВГИКе. В этом году иранское кино, как никогда широко, было представлено на фестивале, и не только в конкурсных номинациях и внеконкурсных программах, но и во всех жанрах. Приз за лучший документальный фильм – «Святой архипелаг» (о Соловецкой обители) получил Сергей Дебижев (Россия). «Нечасто русские документальные картины получают призы на Московском кинофестивале, – сказал Дебижев. – Мне кажется, что давно пора перейти на светлую сторону бытия и прекратить всех пугать. Пора обратиться к душе зрителя».

В «Русских премьерах» победил фильм российского режиссёра Петра Тодоровского (сын Валерия Тодоровского – прим. ред.) «Здоровый человек». Картина привлекла своей гуманистической направленностью.

Герой Никиты Ефремова, ведущий спортивных новостей, преодолевая кризис среднего возраста и пережив внутреннее потрясение, становится волонтёром, помогает матерям больных детей в раковом отделении, сотрудничает с отрядом «Лиза Алерт». Но легко ли пройти этот путь до конца, задаются авторы непростым вопросом?..

Лучшим актёром на фестивале назвали Костела Кашкавала («Глас вопиющего в пустыне», Румыния) – за роль православного священника, бывшего политзаключённого, отца Георгия Калчу-Думитряса. Его проповеди в коммунистической Румынии звали к национальному пробуждению. Специальный приз жюри «За реализм и человечность» ушёл режиссеру-дебютанту в полном метре Джубораджу Шамиму за фильм «Инстинкт» (Бангладеш/Нидерланды), завораживающий правдой о трагическом разломе в жизни простых людей.

Лучшим режиссёром стал Синиша Цветич за картину «Усекновение» (Сербия) – о сложных взаимоотношениях в семействе, о которых зритель узнаёт через призму переживаний младшего сына Йована.

А приз «Золотой Святой Георгий» за фильм «Без предварительной договорённости» отправился в Иран. Награду со словами: «Победили профессионализм и смелость» режиссёру Бехрузу Шоайби вручил председатель жюри Евгений Миронов.

Съёмочная группа два года трудилась над этим фильмом.Приз за лучшую женскую роль получила актриса Пега Ахангарани, сыгравшая главную роль в картине.«Мы хотели ещё раз сказать всем, – заметил Шоайби, что главный путь спасения – в любви».

«Золотого Святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф вручили Эдуарду Артемьеву, автору музыки ко множеству фильмов, в том числе, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского.

А вот что сказал о фестивале и о современном кинематографе Президент ММФК Никита Михалков на брифинге перед его открытием.







О духовности

Для меня большое значение имеет поиск смысла. Советское кино и великое мировое кино всегда строилось на поисках смысла, и это не отрицало развлекательных и приключенческих фильмов, но поиск смысла – это сама жизнь, а, как говорил Иван Ильин, жить надо ради того, за что можно умереть. Что касается героя нашего времени, сегодня он рождается в Донбассе, но проблема в том, что, к сожалению, не все понимают, что это серьёзно, многие считают, что всё рассосётся и будет, как было. Скажу на это, что никогда не будет, как было, а как будет, зависит от нас, и для меня герой тот, кто знает, за что он может умереть.







Об очередях на ММКФ

Молодёжь не помнит фестивали 50-60-х, когда на любые картины очередь растягивалась на километр. Потом качество фестиваля стали оценивать тем, приехал ли Брэд Питт, кино никого не интересовало, важно было бухнуть на тусовке, потренькать-познакомиться-сфотографироваться, залы пустовали. А потом люди стали ходить и смотреть кино. Для меня же с момента, когда на Западе предприняли попытки отменить Пушкина и Чайковского, безразлично, какой величины звезда приедет, мне интересны те кинематографисты, которые хотят познакомиться с нами, с нашей страной и нашим кино. В последние годы изменилась как концепция мировых фестивалей, так и нравственная парадигма мира: когда приз получает картина, где женщина живёт сексуальной жизнью с автомобилем, нет желания надувать щёки.







Об «Истории неполучившегося фильма»

Это честная история: 30 лет назад у меня не получился фильм «Вспоминая Чехова», а в команде были знаменитый чеховед Лакшин, оператор Юсов, потрясающие актёры Купченко, Ильин, Кононов. Что ни сцена – бриллиант, складываешь вместе – нет кино. Решил понять – почему, и лет 15 мы доснимали, пересматривали материал, по-новому монтировали – ничего не получалось. А спустя много лет, я понял, что кино наказало меня за легкомыслие, и решил рассказать об этом. Разговор, особенно для молодых режиссёров, будет полезен, смотрите мою документальную «Историю неполучившегося фильма».







Об «оттаявшем» международном статусе фестиваля

В марте Международная Ассоциация федерации продюсеров приостановила аккредитацию ММКФ – «заморозила», но фестиваль, как видим, состоялся.

Ну, заморозили зимой, а весной все оттаяло, и что, в связи с этим, у нас стало меньше фестивальных премьер, фестиваль потерял в чьих-то глазах? Вот если бы приостановка лицензии лишила нас права проводить международный фестиваль, это была бы несправедливая санкция, а так ничего особенного не вижу. Качество фестиваля определяется картинами, а организация – командой, но, если качество картин устраивает зрителей и критиков, это не имеет никакого значения. Что касается звёзд, предлагаю интересоваться не теми, кто отказался приехать, а теми, кто приехал, «привечать их и обласкивать».







Об уехавших

Стоит ли показывать фильмы и спектакли с их участием – вопрос стоял так.

Не стоит. Люди уехали и пренебрежительно отзываются о стране, которая их создала, любила, дала возможность безбедно жить и делать, что хотят, за государственные деньги. Такая неблагодарность должна быть оценена. И не путайте их с людьми, которых в 1920 году выслали из страны на «Философском пароходе»: там были слишком крупные фигуры, их нельзя было просто истребить. Они не бросили родину – они не признали власть, и в результате породили фантастическую эмигрантскую культуру. Спорно, конечно, но не думаю, что Шмелёв написал бы «Лето Господне», а Бунин – «Тёмные аллеи», если бы их не выслали из России: вся их жизнь там была пронизана ощущениями, которые поселила в них родина. На этом и родилась величайшая эмигрантская литература. Что сегодня можем получить от тех, кто уехал? Чулпан Хаматова вместе с Белым играют Петрушевскую, я посмотрел – это плохо. Не хочу оценивать, кто что делает, у них там свои зрители, хотел бы одного, чтобы освободившиеся места занимали молодые талантливые люди, которых вы никогда не увидите на ТВ.

Если свобода – это право выбора, а не свобода – отсутствие оного, то для меня высшая свобода в том, когда не нужно метаться между «красными» и «белыми». Считаю, что цензура – это когда запрещают, и в этом смысле её быть не должно: делайте, что хотите, но за свои деньги. Будьте достойны – это случай проверить, сумеете ли выжить, и узнать, нужны ли людям ваши проекты, хотят ли они видеть себя такими?







Как привести зрителей в кинотеатры

Видимо, должна быть консолидация общего понимания проблем и тех и других – как Государства, Правительства, Минкультуры, так и тех, кто, бедствуя, содержит кинотеатры. Потери всё равно будут, но они не должны рождаться от нежелания это делать, это более глобальный вопрос. Когда говорим о том, что в ответ на чудовищные терракты на нашей территории мы должны наносить удар по центрам принятия решений, у меня нет гарантии, что эти центры не в соседнем кабинете, вот в чём всё дело. Нужна абсолютная ясность, потому что у каждого прокола есть имя, отчество и фамилия, и мы знаем, к чему приводит коллективная безответственность. Сейчас пришло время конкретики, на конкретные вопросы нужно давать конкретные ответы. И, мне думается, что культура отказа – важная часть социальной жизни, когда ты не говоришь человеку «позвоните мне завтра», а сам уже со вчерашнего дня в отпуске, а реально отказываешь ему и объясняешь, почему это сделал, и при этом пытаешься найти выход из положения и помочь ему. На мой взгляд, это и есть социальная ответственность, и она носит государственный характер.







О чём всегда должен помнить режиссёр

Приведу дорогую мне мысль старца: «Жестокая правда без любви есть ложь». Вы можете быть очень жестоки по отношению к тем, о ком говорите со сцены, но я как зритель должен знать, кого вы любите. Если в вас изнутри, как импульс, не живут любовь и сострадание – хоть к кому-нибудь из тех, о ком говорите, вам лучше не заниматься искусством…