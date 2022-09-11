Жрецы великой религии и паразиты сознания
Профессор Коррадо Маланга во второй части эксклюзивного интервью каналу «Новый День» продолжает разоблачать цели мирового правительства и раскрывает шокирующую тайну интереса инопланетян к людям, а также озвучивает оригинальную теорию их происхождения.
Полная версия ( 59 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/qvzlfb-dtv
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ