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Почему Европа резко теряет влияние в бывших колониях

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Африка уходит из-под влияния Европы? Почему разворачивается кризис в отношениях стран Третьего мира и Европы, а также происходит ревизия договоров между бывшими метрополиями и колониями? Как и в чью пользу Франция теряет Алжир? Какую ошибку допустил Макрон? Об этом и не только говорит Фёдор Лисицын.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a2ZnIiGKCBI
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