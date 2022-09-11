Почему Европа резко теряет влияние в бывших колониях
Африка уходит из-под влияния Европы? Почему разворачивается кризис в отношениях стран Третьего мира и Европы, а также происходит ревизия договоров между бывшими метрополиями и колониями? Как и в чью пользу Франция теряет Алжир? Какую ошибку допустил Макрон? Об этом и не только говорит Фёдор Лисицын.
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